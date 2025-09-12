Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Çanakkale'de Esnafı Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, esnafı ziyaret edip, sorunlarını ve isteklerini dinledi. Bakan Tunç, daha sonra Çanakkale Valiliği'ni ziyaret edip, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Tunç, burada Vali Ömer Toraman ile bir araya geldi. Ardından Çanakkale Adalet Sarayı'na geçen Bakan Tunç, burada adliye personeli ve Çanakkale Barosu'na kayıtlı avukatlarla buluştu.

Bakan Tunç, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Burada STK temsilcilerinin sorunlarını dinleyen Bakan Tunç, AK Parti'ye katılanlara rozetlerini taktı.

Bakan Tunç, programın ardından Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni de ziyaret edip, kentten ayrılacak.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,