BAKAN TUNÇ CEZAEVLERİNDE 15 BİN CİVARINDA TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU VAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana'da bir otelde düzenlenen 'Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'na katıldı. Programda konuşan bakan Tunç, Adalet Bakanlığı'nın bölgelere yaptığı yatırımları hatırlatarak, Deprem bölgesinde bugüne kadar 31 yeni mahkeme kurduk. Bunların 2 tanesi adli ve 2 tanesi idari istinaf mahkemesi. Yargının iş yükü giderek artmakta. Hasar tespitleriyle ilgili idari ve tazminata ilişkin davalar yoğunlaşacak. 12 bin 638 tutuklu ve hükümlüyü başka cezaevlerine naklettik. Hasarlı ve az hasarlı olanları hızlı bir şekilde tamir ettik. Deprem bölgesine bugüne kadar 473 milyon lira harcama yaptık dedi.

'YARGIMIZ, KUYUMCU TERAZİSİ TİTİZLİĞİYLE HAREKET ETMEYE DEVAM EDECEK

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğini hatırlatan Tunç, Bu kalkışmayı milletimiz büyük bir kahramanlıkla önledi. Milletimiz meydanlara koştu ve çıplak elleriyle tankların önüne koştu. O gecenin zifiri karanlığını aydınlığa çevirdi. Milletimiz liderinin sözünü, görüntüsünü bekledi. Lideri milletine, milleti liderine güvendi. Her iki güven başarıyı sağladı ve ülkemizin uçurumdan dönmesi sağlandı. 15 Temmuz gecesi kahramanlık gösteren yargı mensuplarını da kutluyorum. O gece cübbelerini giyip hazırolda bekleyen bir yargı sistemi değil, milletin hakkına, hukukuna tecavüz edenleri soruşturan ve millet adına hesap soran bir yargı sistemini gördük. İşte demokrasi ve insan haklarına sahip çıkmak budur. Milletimiz bütün dünyaya büyük bir mesaj verdi. İnsan hakları mücadelesinin, demokrasi mücadelesinin nasıl yapıldığını gösterirken yargımızda demokrasinin nasıl korunacağını göstermiş oldular. Yargının soruşturmaları başladı. Bunlar hukuk içerisinde gerçekleşen soruşturmalardı. Birileri farklı eleştiriler yapabilir ancak kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. OHAL ilan edildikten sonra OHAL kararnameleri yargıya getirilemezdi ancak biz o kararnameleri TBMM'ye taşıdık ve TBMM'nin denetiminden geçen kararnameler anayasa mahkemesinin denetimine açılmış oldu. Hak arama yolunu yargıya açmış olduk. 120 bin kamu görevlisi ihraç edilmişti. Bunlardan 20 bini OHAL komisyonunda mesleklerine geri iade edildiler. Bu mücadeleyi hukuk içerisinde yaptık. Bundan sonra da yine titiz davranmaya devam edeceğiz. Yargımız, kuyumcu terazisi titizliğiyle hareket etmeye devam edecek diye konuştu.

'DOSYALARIN YÜZDE 70'İ ARABULUCULUKLA SONUÇLANDI'

2013 yılından bu yana arabuluculuk sistemine 4 milyon 477 bin başvuru yapıldığını vurgulayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sözlerini şöyle devam etti 2 milyon 840 bin dosya anlaşmayla sonuçlandı. Bu dosyaların yüzde 70'i anlaşma ile sonuçlanmış. Bir mahkeme yılda bin dosya çözümlese 2 bin 800 mahkemenin iş yükünün azalmasına vesile oldu. Singapur sözleşmesini imzalayan 55 ülkenin en önde gelenlerinden biriyiz. Ticaret artık coğrafyadan ibaret değil. Dolayısıyla bu anlamda da ticari uyuşmazlıklarda uluslararası hukuk sistemi olan Singapur Sözleşmesi'ne taraf olmamız çok önemli. Bu anlamda da ticaret ve yatırım alakalı sözleşmesinin uygulanması ülkemiz açısından da faydalı olacağına inanıyoruz. Tabi yine iş dünyasını ilgilendiren yargıda özellikle dijitalleşme ticari davalarda hem arabuluculuk sisteminin gelmesi dijital dönüşümün sağlanması hem yargının hızlanmasını sağlamış olacak hem de vatandaşlarımız için, şirketlerimizin haklarına kavuşabilmesi için önemli düzenlemeler. E-duruşma sayesinde avukatlarımız, şirketlerin de avukatları kendi ofislerinden, Türkiye'deki başka bir ildeki duruşmaya bağlanabiliyorlar ve böylece zaman kaybından kurtulmuş oluyorlar. 15 Eylül 2020 yılından bu yana 932 bin 981 e-duruşma gerçekleşmiş 2 bin 645 mahkemede. 1 milyon avukatımız adliyelere koşmaktan kurtulmuş. E-tebligatta çok önemli. Orada da 160 milyon 515 bin e-tebligat gerçeklemiş. 5 bin 618 ton kağıt tasarrufu demek. Bu önemli bir maliyet.

'8 MİLYON VATANDAŞIMIZ MAHKEMEYE GİTMEDEN ARABULUCULUK YOLUNDA ANLAŞMA SAĞLADI'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise sempozyumda yaptığı konuşmada Adalet Bakanlığı ile sorunlarına kolay çözüm bulduklarını ve hep iletişim halinde olduklarını belirterek, şunları söyledi Adaletin zamanında tecelli etmesini sağlayacak yöntemlerin yaygınlaşmasına gayret ediyoruz. Ticari ihtilaflar ahilikte çözülürdü. Biz bunu unuttuk ancak batı bunu bizden alıp geliştirdi. Biz ise geçmişimize tekrardan dönüyoruz. Odalarımız internet ve DASK kapsamında bütün uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapmaya başladı. Bugün 65 ilde 120 oda ve borsa bünyesinde arabuluculuk ve tahkim merkezi bulunmaktadır. Bu sistemin kullanılması her geçen gün artıyor. 4 milyona yakın dosya anlaşmayla sonuçlandı. Bugüne kadar en az 8 milyon vatandaşımız mahkemeye gitmeden arabuluculuk yolunda anlaşma sağladı. 8 milyon kişi helalleşerek anlaştı. Bundan güzel bir şey olamaz. Adalete erişim hızlandı. Gelen dosyaların yüzde 70'inde uzlaşma sağlandı. Yüzde 30 yargıya gidiyor. Yargının üzerindeki yük de azaltıldı. (DHA)