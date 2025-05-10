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Bakan Tunç: Çanakkale'deki Trafik Kazası İçin 2 Savcı Görevlendirildi

Bakan Tunç: Çanakkale'deki Trafik Kazası İçin 2 Savcı Görevlendirildi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çanakkale'deki zincirleme trafik kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu ve Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 savcının görevlendirildiğini duyurdu.

BAKAN TUNÇ: 2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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