Adalet Bakanı Tunç'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ülke olarak birlik ve beraberliğimize, huzurumuza, güvenliğimize göz diken şer odakları, hain terör örgütleri, destekçileri ve iş birlikçileri hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Tunç'un paylaşımı şöyle:

"Cumhuriyetimizin 101'inci yılına kavuşmanın heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Mayası birlikte yoğrulan aziz milletimizin, emperyalist güçlere geçit vermeyerek istiklal ve istikbalimiz için verdiği kahramanca mücadele sonrası kurulan Cumhuriyetimiz, asırlık bir çınara dönüşmüştür. Her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla bezenmiş, ecdadımızın bizlere emaneti olan ülkemizi, birlik ve beraberlik ruhuyla geleceğe emin adımlarla taşıma gayretindeyiz. Temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesi, demokrasimizin standartlarının daha da yükseltilmesi, milletimizin refahı ve huzuru için çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi hayata geçirmek, adalet ve hukuk başta olmak üzere ülkemizi her alanda daha da güçlendirmek için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Biz tek yumruk oldukça, kalplerimiz birlikte çarptıkça kökleri mazide, gözü atide olan Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Ay yıldızlı al bayrağımız göklerde daima özgürce dalgalanacaktır.

Ülke olarak birlik ve beraberliğimize, huzurumuza, güvenliğimize göz diken şer odakları, hain terör örgütleri, destekçileri ve iş birlikçileri hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin 81 şehrindeki ve dünyanın dört bir köşesindeki tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatanımız için can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."