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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, maden şehitlerinin ailelerini ağırladı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit ve Bartınlı maden şehitlerinin ailelerini Bakanlıkta ağırladı. Tunç, şehitlerin ailelerine her zaman destek olacaklarını belirtti ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıdığını ifade etti.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit ve Bartınlı maden şehitlerinin ailelerini ağırladı.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit ve Bartınlı maden şehitlerimizin ailelerini Bakanlığımızda ağırlamaktan mutluluk duydum. Şehitlerimizin ailelerine, onların emanetlerine daima sahip çıkacağız. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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