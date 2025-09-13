Bakan Tunç Balıkesir'de Cenaze Törenine Katıldı ve Ziyaretler Gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'de cenaze törenine katıldı, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Tunç, Balıkesir Öğretmenevi'ndeki "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programının ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Daha sonra esnafla bir araya gelen Tunç, bir fotoğrafçıda vesikalık fotoğraf çektirdi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile makamında görüşen Bakan Tunç, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Tunç, kalp krizi geçirip vefat eden Edremit Seçim İşleri Müdürü Altan Başaran'ın Altıeylül ilçesi Siteler Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Bakan Tunç, daha sonra Balıkesir Adliyesini ziyaret ederek personelle görüştü.