Bakan Tunç: Anayasamızın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışmamız söz konusu olamaz

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Anayasamızın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim herhangi bir tartışmamız söz konusu olamaz. Anayasamızın ilk 4 maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerini belirleyen bir maddedir" dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, Başkent Millet Bahçesi Konser Alanı'nda düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılışta Bakan Tunç'un yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile yargı üyeleri de yer aldı. Programda konuşan Bakan Tunç, "Adaletin tecellisi, toplumu suçtan korumak ve özellikle toplumsal barış ve huzuru korumaktır. Adaletin amacı ve hukuk devletinin asli gayesi bu. Adaletin tecellisi dediğimiz zaman da tabii bunun en önemli kısmı da ceza adalet sistemimiz. Ceza adalet sistemi caydırıcı olmalı. Toplumu suçtan korumalı, hak edene hak ettiğinin yaptırımı vermeli" dedi.

'YARGI REFORMU STRATEJİ BELGEMİZDEKİ HAZIRLIKLARI TAMAMLADIK'

9'uncu Yargı Paketi'nin şu anda Meclis'in gündeminde olduğunu hatırlatan Bakan Tunç, 10'uncu Yargı Paketi'nde de cezalardaki caydırıcılıkla ilgili önemli taslaklar yer aldığını belirterek, "Tabii bazı suçlar bakımından, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya ilişkin denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik Türk Ceza Kanunumuzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırlardaki, toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var. Hukukun üstünlüğünü esas alan bir yargı sistemi ve vatandaşlarımızın yargıya güvenini en üst noktaya taşıma amacı taşıyan Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hazırlıklarımızı da tamamlamış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra o belgede de özellikle kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin gerek yasamayı ilgilendiren gerek yürütmeyi gerek yargıyı ilgilendiren hususlarla alakalı kamuoyuyla paylaşıp sonrasında inşallah hayata geçireceğiz" diye konuştu.

'NARİNİ'N KATİLLERİ YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEK'

Bakan Tunç, fuarı gezdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmasının titizlikle devam ettiğini belirten Bakan Tunç, "Şu anda tutuklular var, tutukluların yanı sıra adli kontrollü olan şüpheliler var. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Özellikle şüpheliler konusunda tekrar ifadelerin alınması söz konusu oldu. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. Bu görüntülerin TÜBİTAK değerlendirmesi yapıldı. Sonrasında Narin kaybolduktan sonra evlerinin önüne kamera takanlar oldu. O görüntüler de toplandı ve incelemeleri yapıldı. Yine HTS kayıtları tespit edildi. Geriye dönük o bölgede kimlerin kimlerle konuştuğu, özellikle baz çakışmaları çok önemliydi. O daraltılmış baz çakışmaları, bilirkişi incelemeleriyle çok önemli verilere de ulaştırdı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Narin evladımızın katilleri yargı önünde hesap verecek. Şu anda teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş durumda" ifadelerini kullandı.

'KİMİN HANGİ DAKİKADA NEREDE OLDUĞU BELLİ'

Son değerlendirmeleri Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığını ve iddianame hazırlığı sürecinin de başladığını kaydeden Bakan Tunç, "Burada özellikle o daraltılmış baz çakışmalarında kimin hangi dakikada nerede olduğu, hangi evin içerisinde kimlerle beraber olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Kimsenin şüphesi olmasın. Teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma yapıldı. Dosya gizli. Soruşturma gizli. Kamuoyunda farklı yorumlar yapılabiliyor. İfadelerden yola çıkarak televizyon ekranlarında o ifadeler yorumlanırken dosyayla ilgisi olmayan birtakım tahminler de yürütülüyor. Ama iddianame ortaya çıktığında kamuoyu şunu görecek, Narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek. Tabii ki bunun kararını verecek olan bizler değiliz. Bu bir iddianame olacak. Soruşturma sonrasında toplanan deliller ışığında ortaya konulan bir iddianame. Neticede buna yargı karar verecek. Yargı süreci de uzamadan tamamlanacaktır. Bunu tahmin ediyoruz. Özellikle daraltılmış baz çakışmalarıyla çok önemli verilere ulaşıldığını söyleyebiliriz. Oda oda herkesin nerede olduğu o baz kayıtlarında belli" dedi.

Bakan Tunç, bir gazetecinin, 'Çözüm süreci olursa Adalet Bakanlığı bunun neresinde olacak?' sorusuna da "Böyle bir gündem yok şu anda, bu dedikodudan ibaret bir husus" diye yanıt verdi.

'TÜRKİYE'NİN YENİ ANAYASAYA İHTİYACI VARDIR'

Bakan Tunç, bir başka gazetecinin 'TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasadaki 3'üncü maddenin değişmesiyle ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Siz hem Adalet Bakanı olarak hem hukukçu olarak o açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?' sorusunu da şöyle yanıt verdi:

"Sayın Meclis Başkanımız bir açıklama yaptı. Onu kastetmediğini söyledi. Anayasamızın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim herhangi bir tartışmamız söz konusu olamaz. Anayasamızın ilk 4 maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerini belirleyen bir maddedir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne vurgu yapan, İstiklal Marşımız, başkentimiz Ankara ve ay yıldızlı al bayraktan bahseder. Bu nedenle ilk 4 maddeyle ilgili olarak kesinlikle bir tartışma söz konusu olamaz. Sayın Meclis Başkanımız da bunu ifade ettiler. Yeni anayasa çalışmalarını bu şekildeki tartışmalara boğmamamız lazım. Meclis Başkanımız da kastının bu olmadığını yurt dışından verdiği demeçte gösterdi. Meclis Başkanımızın kastetmediği bir hususu farklı noktaya çekerek birtakım yorumlar yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız her konuşmasının sonunda tek devlet diyor, tek vatan diyor, tek millet diyor, tek bayrak diyor. Dolayısıyla bizim anayasamızın ilk 4 maddesini bu şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla burada ilk 4 maddeyle ilgili bir tartışma söz konusu olamaz. Yeni anayasaya da Türkiye'nin ihtiyacı vardır" dedi.

'GEBZE'DEKİ OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Bakan Tunç, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir hayvan rehabilitasyon merkezinde çöp torbaları içinde çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulunmasına ilişkin de, "Gebze'deki olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Orada eğer kanuna aykırı bir uygulama varsa zaten gerekli yaptırımlar gerçekleşir. Burada sebepsiz yere hayvan öldürmenin cezalandırılacağı açıkça yazıyor zaten. Bu yasa, hayvanları öldürme yasası olarak lanse edilmiştir. Tarım Bakanlığımız bu konunun üzerinde çok çalıştı. Özellikle bu yasa hayvanları öldürme yasası değil, hayvanları da insanları da özellikle tehlikeli durumlardan korumak, çocuklarımızı korumak, sokaklara daha güvenli hale getirmek için yapıldı. Eğer orada bir yanlış uygulama varsa elbette ki onun soruşturması yapılır" açıklamasında bulundu.

Bakan Tunç, Eylem Tok'un, İstanbul'da bir kişinin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçırmasıyla ilgili iade sürecine ilişkin de "Şu anda orada iade yargılaması devam ediyor. En son iade yargılaması yapan hakim, 'İddiaları özetleyen bir dilekçe vermeniz gerekir' dedi ve duruşmayı erteledi. O duruşma devam ediyor. İade gerçekleşirse Türkiye'ye gelir ve buradaki işlemiş oldukları suçlar nedeniyle yargı önüne çıkarılır. Oradaki süreci bekleyelim. Yani bizim bütün belgelerimiz, iade talebimiz hepsi oradaki makamlarda. Oradaki savcının da iade konusundaki görüşleri ortada. Dolayısıyla oradaki yargı sürecini bekleyeceğiz" dedi.