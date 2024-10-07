Bakan Tunç, Akın Gürlek'i İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Atanmasından Dolayı Kutladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'i tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'i kutladı.
Tunç, sosyal medya hesabından, "Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Adalet Bakan Yardımcımız Akın Gürlek'e görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar için teşekkür ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.