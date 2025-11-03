Bakan Tunç, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümü kutladı Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Ak Parti'mizin iktidara geldiği 3 Kasım 2002, güçlü, özgüvenli, dünyada söz sahibi Türkiye'nin kapılarının aralandığı milattır." ifadesini kullandı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin, değişimin, kalkınmanın, refahın, icraatın ve eser siyasetinin adı olduğunu belirtti.

Milletin güçlü desteğiyle kurularak, iktidara gelen AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu yürüyüşüne kesintisiz devam edeceğini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"AK Parti, değişimin, kalkınmanın, refahın, icraatın, eser siyasetinin adıdır. AK Parti'mizin iktidara geldiği 3 Kasım 2002, güçlü, özgüvenli, dünyada söz sahibi Türkiye'nin kapılarının aralandığı milattır. 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ve milletimizin hizmetkarı, mazlumun ve mağdurun umudu, ezilenlerin gür sesi olmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda durmaksızın çalışacak, daha güçlü, daha büyük ve daha müreffeh Türkiye'yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Adaletin sarsılmaz temeli olan hukukun üstünlüğüne, milli birlik ve beraberliğimize, ortak değerlerimize sahip çıkarak 'Terörsüz Türkiye' idealimize mutlaka ulaşacağız. Daha güzel günlere, daha güçlü geleceğe, omuz omuza, hep birlikte… Milletimizin partisi AK Parti'mizin iktidara gelişinin 23. yılı kutlu olsun."