Haberler

Bakan Tunç, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümü kutladı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "AK Parti'mizin iktidara geldiği 3 Kasım 2002, güçlü, özgüvenli, dünyada söz sahibi Türkiye'nin kapılarının aralandığı milattır.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Ak Parti'mizin iktidara geldiği 3 Kasım 2002, güçlü, özgüvenli, dünyada söz sahibi Türkiye'nin kapılarının aralandığı milattır." ifadesini kullandı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin, değişimin, kalkınmanın, refahın, icraatın ve eser siyasetinin adı olduğunu belirtti.

Milletin güçlü desteğiyle kurularak, iktidara gelen AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu yürüyüşüne kesintisiz devam edeceğini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"AK Parti, değişimin, kalkınmanın, refahın, icraatın, eser siyasetinin adıdır. AK Parti'mizin iktidara geldiği 3 Kasım 2002, güçlü, özgüvenli, dünyada söz sahibi Türkiye'nin kapılarının aralandığı milattır. 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ve milletimizin hizmetkarı, mazlumun ve mağdurun umudu, ezilenlerin gür sesi olmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda durmaksızın çalışacak, daha güçlü, daha büyük ve daha müreffeh Türkiye'yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Adaletin sarsılmaz temeli olan hukukun üstünlüğüne, milli birlik ve beraberliğimize, ortak değerlerimize sahip çıkarak 'Terörsüz Türkiye' idealimize mutlaka ulaşacağız. Daha güzel günlere, daha güçlü geleceğe, omuz omuza, hep birlikte… Milletimizin partisi AK Parti'mizin iktidara gelişinin 23. yılı kutlu olsun."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.