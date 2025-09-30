Bakan Tunç: Adli Tıp Kurumu'nu Güçlendirmeye Devam Ediyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp Kurumunu sürekli gelişen bilimsel yöntemlerle desteklemeye ve teknolojik imkanlarını güçlendirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, adaletin doğru ve güvenilir şekilde tecelli etmesinde hayati rol oynayan adli tıbbın, bilimin ışığını adaletin hizmetine sunduğunu ve gerçeği ortaya çıkararak adaletin terazisini dengelediğini belirtti.

Bakanlık olarak adaletin, toplumsal güvenin ve hukukun üstünlüğünün de etkin unsuru olan Adli Tıp Kurumunun yapısını güçlendirecek önemli adımlar attıklarına işaret eden Tunç, "Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı binalarımızın sayısını artırırken, mevcut binalarımızı yeniledik. Kurumun teknolojik imkanlarını, personelin nitelik ve niceliğini iyileştirdik. Adli Tıp Kurumunu sürekli gelişen bilimsel yöntemlerle desteklemeye, teknolojik imkanlarını güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un paylaşımında, Adli Tıp Kurumu ile ilgili verilerin olduğu görsele de yer verildi. Buna göre, 2002'de 25 ilde hizmet veren adli tıp, ülke geneline yaygınlaştırıldı.

Ayrıca ihtisas kurulu 5'ten 11'e, ihtisas dairesi 24'ten 66'ya, grup başkanlığı 6'dan 16'ya, şube müdürlüğü de 18'den 145'e çıkarıldı. 2002'de 802 olan personel sayısı da 3 bin 190'a yükseldi.

Öte yandan son 2 yılda Denizli, Bursa, İzmir ve Samsun'da Adli Tıp Grup Başkanlığı binaları hizmete açıldı, Ankara, Adana ve Gaziantep'te ise temeli atıldı.