Bakan Tunç, Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı binası temel atma töreninde konuştu: (1)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'de 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanının şehit olduğu orman yangınına ilişkin, "Yangınların çıkmaması ve çıkan yangınların söndürülmesi noktasında başta Orman Teşkilatımız olmak üzere tüm gönüllüler büyük bir gayretle çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmaları yaparken maalesef böyle üzücü hadiselerle de karşı karşıya kalıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Tunç, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde, 15 bin 869 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temel atma törenine katıldı.

Eskişehir'deki yangında 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kahramanı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Tunç, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Bakan Tunç, "Yeşil Vatan"ı korumak için canları pahasına mücadele ederken hayatlarını kaybeden 10 kişinin şehitlik mertebesine ulaştığını dile getirerek, "Milletçe çok üzüldük. Son zamanlarda orman yangınlarının artmış olması hepimizi derinden üzüyor. Tabii orman yangınlarının önlenmesi noktasında hepimize önemli görevler düşüyor. Yangınların çıkmaması ve çıkan yangınların söndürülmesi noktasında başta Orman Teşkilatımız olmak üzere tüm gönüllüler büyük bir gayretle çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmaları yaparken maalesef böyle üzücü hadiselerle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Adana Adli Tıp Grup Başkanlığının Mersin, Osmaniye ve Hatay olmak üzere bölgeye hizmet edeceğini vurgulayan Tunç, temeli atılacak binanın 500 günde tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını bildirdi.

Tunç, Osmanlı'dan bu yana 200 yıla yakın bir geçmişi ve geleneği bulunan Adli Tıp Kurumunun, dünya çapında çalışmaları olduğuna dikkati çekerek, "Yargı Teşkilatımızın, özellikle uzmanlık gerektiren teknik bilirkişilik noktasında en önemli başvurduğu yer. Yargı süreçlerinde hastanelerden gelen raporlar, bilirkişilerin verdiği raporlara itirazlar hep olur, en son Adli Tıp Kurumlarına gittiği zaman ihtisas kurullarının, uzmanların kararlarıyla maddi gerçek ortaya çıkar." diye konuştu.

Adli Tıp Kurumunun kapasitesinin gün geçtikçe arttırıldığını vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"2002 yılında sadece 25 ilimizde Adli Tıp Kurumu varken bugün itibarıyla 81 ilimiz ve 141 büyük ilçemizde Adli Tıp Kurumumuzun teşkilatlarını faaliyete geçirdik. Son 2 yılda Denizli'de, Bursa'da, İzmir'de ve Samsun'da Adli Tıp Bölge Başkanlığı binalarını hizmete açmış bulunuyoruz. Ankara'da da ekim ayında temelini atmıştık, şu anda da hızlı bir şekilde inşa çalışmaları devam ediyor. Bugün Adana'da temel atıyoruz. Yarın da Gaziantep'te Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı temelini atacağız. İstanbul'daki merkez binasının da proje çalışmaları tamamlanmak üzere. Adli Tıp Kurumumuzun fiziki kapasitesi ve içindeki teknolojik imkanlarını hızlı bir şekilde artırarak vatandaşlarımızın bilirkişilik hizmetlerinden aldığı hizmetin kalitesini daha da artırmış olacağız."

Deprem bölgesindeki adliye personelinin konut ihtiyacına yönelik çalışmalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasarını gidermek için büyük çaba sarf edildiğini belirten Tunç, şehirlerin yeniden inşa süreciyle ilgili önemli mesafe alındığının altını çizdi.

Kabine Toplantılarının en önemli gündem maddesinin deprem bölgesinde yapılan çalışmalar olduğunu aktaran Tunç, bugüne kadar afetten etkilenen şehirlere harcanan kaynağın 2,6 trilyon lira olduğunu, bu yıl da 584 milyon lira kaynak ayrıldığını dile getirdi.

Tunç, şu ana kadar 250 bini aşkın konutun teslim edildiğini ve yıl sonuna bu sayının 450 bine çıkacağını belirterek, "Deprem bölgesindeki adliye personelimizin konut ihtiyacını karşılamak için 1000'e yakın konut projemiz için de çalışmalar devam ediyor." dedi.

Depremin ilk anından itibaren Yargı Teşkilatının üzerine düşen görevleri yerini getirdiğini, hasar tespit çalışmaları, bilirkişilik ve adli tıp hizmetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre uygulandığını anlatan Tunç, bölgeye bütün illerden ekstra görevlendirmeler yapıldığını anımsattı.

Bakan Tunç, yaklaşık 10 bin adalet personelinin deprem bölgesine gelerek yargı hizmetlerinin aksamaması için önemli görevler yürüttüğüne dikkati çekerek, buradaki hakim ve savcı sayılarında da artış sağladıklarını bildirdi.

Deprem bölgesinde idari yargıdaki 78 bin 174 dosyada karar çıktı

Tunç, deprem bölgesindeki ceza soruşturmaları ile idari yargıdaki hasar tespiti ve yıkım kararlarına açılan davalarla ilgili süreçlerin tıkanmaması için tedbirler aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar deprem bölgesinde Adana'mız da dahil olmak üzere idari yargıda 112 bin 336 dava açıldı, 78 bin 174 dosyada karar verildi. Yani bu tedbirler alınmasaydı, hakim ve savcı sayısını artırmasaydık, idari ve adli yargıda mahkeme sayılarını yükseltmeseydik, dosyaların 78 bin 174'ünün bu sürede karara bağlanması mümkün olmazdı."

Deprem bölgesinde ağır hasar tespiti ve yıkım kararlarına karşı vatandaşların haklı olarak davalar açtığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Bir kısmı 'benim binam sağlam yıkılmasın' dedi. Bir kısmı 'Benim binam sağlam değil, yıkılsın' dedi. Hepsi yargıya başvurdular. Bu konuda da 42 bin 449 dava açıldı. Bunun 38 bin 255'i yani yüzde 90'ı karara bağlanmış durumda. Eğer yargıda gecikme olsaydı, bu yıkım kararları geciktiğinde şehrin inşa sürecinde yeni konut ve projelerin yapımı da gecikmiş olacaktı."

Tunç, deprem bölgesine öncelik verilen 2025 Yılı Yatırım Programı'nda 21 adliye hizmet binası, 12 ceza infaz kurumu, 3 adli tıp hizmet binası, personeli eğitim merkezi ve 29 mahalde 880 kamu personel konutu yapımının yer aldığını belirtti.

(Sürecek)