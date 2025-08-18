Bakan Tekin, yurt dışında görev yapacak öğretmen ve okutmanların bilgilendirilmesi toplantısında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin dünyanın 56 farklı ülkesinde eğitim öğretim hizmeti sunan okul ve kurumları bulunduğunu belirterek, "Bizim dünyanın her köşesinde bulunmaya ihtiyacımız var. Ne derlerse desinler, bu politikaya da devam edeceğiz." dedi.

Bakan Tekin, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen "Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutman Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı.

Burada konuşan Tekin, Türkiye'de özellikle son 20 yılda eğitim öğretim göstergeleri açısından devrim niteliğinde işler yapıldığını vurguladı.

Yurt dışında bulunan okulların karşı karşıya bulunduğu problemleri çözmek adına da çok önemli adımlar attıklarının altını çizerek, "Sizler şimdi yurt dışına bayrağımızı, ülkemizi, milletimizi temsil etmek üzere gideceksiniz. Size şunu rahatlıkla, altını çizerek söyleyebilirim, hangi ülkeye giderseniz gidin gururla 'Bizim ülkemiz buradan çok daha iyi' diyebileceğiniz bir eğitim öğretim ortamı var. Bunu göğsünüzü gere gere her ortamda söyleyebilirsiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu günden itibaren birinci önceliği eğitime verdiğini belirten Tekin, bu kapsamda temel göstergelerin düzeltilerek yurt dışında görev yapacak öğretmenlerin işlerini çok daha iyi yapabilmesi için imkanlar oluşturduğunu aktardı.

"Eğer dünya barışını ihlal eden topluluklar varsa bunun müsebbibi eğitim sistemleridir"

Bakan Tekin, geçen yıl hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne değindi.

Her ülkenin sosyal konularla ilgili modern olanı hayata geçirmek arzusu bulunduğunu dile getiren Tekin, "Biz de bunu yapacağız. Her ülke bunu yaparken kendine bir model alıyor ve bu modeli alırken aklı başında, dirayetli ülkeler şunu yapıyorlar, 'Bu ana hedefimiz ama bunu yaparken kendi toplumsal değerlerimizi, kendi referanslarımızı, kendi milli ve manevi değerlerimizi mutlaka sistemin içerisine yerleştirmeliyiz' diyorlar." diye konuştu.

Tekin, Türkiye'deki öğretmenlere ve akademisyenlere güvendiğini, Türk milletinin her şeyin en iyisini yapabilecek altyapıya sahip olduğunu dile getiren Tekin, bu mantıktan hareketle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçirdiklerini anlattı.

Yurt dışına gidecek öğretmelerden Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu yönünü mutlaka dikkate almalarını isteyen Tekin, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz aylarda Londra'da bir toplantıda da dile getirdim. Bugün dünyada Rusya, Ukrayna, Hindistan, Pakistan, İsrail, Filistin, İran ya da başka ülkelerde eğer dünya barışını, evrensel insan haklarını ihlal eden topluluklar varsa, devletler varsa bunun müsebbibi dünyadaki eğitim sistemleridir. Çünkü dünyadaki eğitim sistemleri odaklarına başka şeyleri aldılar ve asli işlevlerini ihmal etmeye başladılar. Asli işlevleri nedir? Dünyada barışı egemen kılmak, dünyada demokrasiyi, hukuk devletini ve insan haklarını egemen kılmak. Şimdi uluslararası toplantılara katıldığımızda hiçbir uluslararası toplantıda bunu tartışmıyoruz. Hep başka şeyleri tartışıyoruz."

"Türk insanına yakışır bir biçimde bizi temsil etmenizi arzu ediyoruz"

Bakan Tekin temel haklara saygı duyan, barışçıl bir dünya inşa etmek istediklerini, dünyadaki bu mücadeleye destek olacak bir müfredat oluşturduklarını bildirdi.

Tekin, 2 bine yakın öğretmenin yurt dışında Türkiye'yi temsil ettiğini belirterek, "Türkiye Maarif Vakfı adıyla Türkiye'nin yurt dışındaki yüz akı eğitim kurumları, bayrağımızın dalgalandığı, bizim ülkemizin lobisinin yapılabildiği, bizim ülkemizin geldiği noktayı yansıtabilecek eğitim kurumları inşa edelim diye bir yasal düzenleme yaptık." dedi.

Türkiye Maarif Vakfının yurt dışında 452 okulu bulunduğunu aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Almanya'dan Senegal'e, Romanya'dan Kongo'ya, Fransa'ya, Etiyopya'ya kadar dünyanın 56 farklı ülkesinde bizim bayrağımızı dalgalandıran, bizim adımıza oradaki insanlara, oradaki çocuklara eğitim öğretim hizmeti sunan okullarımız ve kurumlarımız var. Muhalefete bakarsak hiç adım atmamalıydık. Bugün de eleştiriyorlar, 'Ne işimiz var bizim orada' diyorlar. Bizim dünyanın her köşesinde bulunmaya ihtiyacımız var. Ne derlerse desinler, bu politikaya da devam edeceğiz, bunu yaygınlaştırmak durumundayız.

İçinde yaşadığımız dünyada ülkelerin 'soft power' dediğimiz lobi işlemleri, eğitim öğretim faaliyetleri başta olmak üzere bu tür işlerle yürüyor. Biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Sizlerden istirhamım da gittiğiniz her yerde, bulunduğunuz ülkelerde bizim ülkemizin bu anlamda geldiği noktayı, bulunduğu noktayı, dünyaya bakış açısını, dünyaya barış getirmek, dünyaya insan hakları getirmek üzere attığımız adımlarımızı anlatmanız. Türk insanına yakışır bir biçimde bizi temsil etmenizi arzu ediyoruz. İnşallah sizler bunu yapacaksınız."