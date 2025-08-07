Bakan Tekin, YÖK Başkanı Özvar'ı Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görevine yeniden atanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a, "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanlığı binasında gerçekleşen ziyarette Bakan Tekin, Özvar'ı yeni dönemi dolayısıyla tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

Görüşmenin sonunda Bakan Tekin, Özvar'a kendisini ağırladığı için memnuniyetini dile getirdi. Özvar da ziyareti için Tekin'e teşekkür etti.