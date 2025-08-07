Bakan Tekin, YÖK Başkanı Özvar'ı Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, göreve yeniden atanan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a başarı dileklerinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görevine yeniden atanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a, "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanlığı binasında gerçekleşen ziyarette Bakan Tekin, Özvar'ı yeni dönemi dolayısıyla tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

Görüşmenin sonunda Bakan Tekin, Özvar'a kendisini ağırladığı için memnuniyetini dile getirdi. Özvar da ziyareti için Tekin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir yıldız transfer daha

25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı

Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.