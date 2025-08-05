Bakan Tekin, YÖK Başkanı Özvar'ı Kabul Etti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeniden YÖK Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Erol Özvar'ı kabul ederek eğitim alanında işbirliği ve mevcut çalışmaların değerlendirilmesi üzerine istişarelerde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı görevine yeniden atanan Prof. Dr. Erol Özvar'ı makamında kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde, eğitim alanında kurumlar arası işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve mevcut çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla istişarelerde bulunuldu.
Bakan Tekin, Özvar'a yeni görev döneminde başarılar diledi, Özvar da kabulü için Tekin'e teşekkür etti.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel