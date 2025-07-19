Bakan Tekin, YKS Sonuçlarını Değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarının gençler ve aileleri için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından YKS sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin heyecanla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların gençlerimize ve değerli ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah tüm gençlerimizin bahtını, yolunu açık etsin inşallah."