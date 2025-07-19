Bakan Tekin, YKS Sonuçlarını Değerlendirdi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açıkladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının gençler ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarının gençler ve aileleri için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından YKS sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin heyecanla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların gençlerimize ve değerli ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah tüm gençlerimizin bahtını, yolunu açık etsin inşallah."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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