Bakan Tekin, YKS Sonuçlarını Değerlendirdi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açıkladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının gençler ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarının gençler ve aileleri için hayırlı olması dileğinde bulundu.
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından YKS sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Öğrencilerimizin heyecanla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların gençlerimize ve değerli ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah tüm gençlerimizin bahtını, yolunu açık etsin inşallah."
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel