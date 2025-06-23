Bakan Tekin: Yapay Zeka ile Eğitimde Yeni Dönem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak yapay zekayı önümüzdeki dönemde de daha yoğun bir biçimde kullanacağımız adımların peşindeyiz." dedi.

Bakan Tekin, Çankaya ilçesindeki Timur Ortaokulu'nda, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı" dolayısıyla Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı yayını üzerinden, 81 ildeki öğretmenlere hitap etti.

2024-2025 eğitim öğretim yılında emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkürlerini ileten Tekin, yıl içerisinde fedakarlık dolu bir süreç yaşandığını dile getirdi.

Eğitim öğretim çalışmaları üzerinden olumsuzluk arayan bir kitle olduğu yönünde görüş bildiren Tekin, "Türkiye'de yaklaşık 75 bine yakın okul, yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, 1,2 milyon öğretmenimiz var. Bu kadar büyük kitle içerisinde olumsuzluklar mutlaka olabilir ama olumsuzlukları arayıp, haber yapanlara gerçekten çok teessüf ediyorum. Bu kadar büyük yapı içerisindeki o kadar güzel şeyleri görmeyip bu olumsuzlukları haberleştiren, algı yürüten devasa bir kitle var karşımızda. Tüm bunlara rağmen psikolojimize, ruh halimize, motivasyonumuza sahip çıkarak, çok başarılı ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılını tamamladık." diye konuştu.

İllerden alacakları geri dönüşler doğrultusunda, Bakanlıktaki birim amirleri, genel müdürler ve bakan yardımcılarıyla bu geri dönüşleri değerlendirmek üzere hafta sonu kamp yapacaklarını aktaran Tekin, kampta 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında neler yapılacağını değerlendireceklerini ifade etti.

"Yaptığımız her işi en az onlarca toplantıda öğretmen arkadaşlarımızla istişare ettik"

Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için üç ana politika belirlediklerini, bunlardan birinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olduğunu söyledi.

Söz konusu modelle eğitim öğretim programlarını çağın gerektirdiği metodoloji ve içerikle donattıklarını, Türkiye'nin birliği, beraberliği ve devamlılığı açısından çocukların sahip olması gereken milli, manevi değerler ve bu değerlere sahip nesil yetiştirmek için atılması gereken adımlar konusunda programlara müdahalelerde bulunduklarını anlatan Tekin, zümrelerden gelen geri dönüşler doğrultusunda da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili ihtiyaç duyulan revizyonları yapacaklarını kaydetti.

Tekin, ikinci ana gündem maddelerinin mesleki ve teknik eğitim olduğunu, sektöre entegre okul atılımını yaptıklarını, mesleki ve teknik eğitimde ortaokullar açılması sürecini başlattıklarını hatırlattı.

Üçüncü ana maddelerinin ise öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinde öğretmenlerin ve okulun rolüne yönelik çalışmalara ilişkin olduğunu anlatan Tekin, bu konuda "Ailem" dizisi ile iyi uygulamaların yer aldığı Velivizyon portalı ve Ebeveyn Okulu programını hayata geçirdiklerini dile getirdi.

"İnşallah 2025-2026 eğitim öğretim yılında da eğitim öğretim hayatımızı daha da güzelleştirecek, gündelik hayatta karşılaştığımız sorunları çözdüğümüz yepyeni bir döneme hep beraber sağlıkla, huzurla ve mutlulukla başlarız." temennisinde bulunan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Başladığımız günden beri öğretmen, idareci, herkesle istişare sürecini çok yoğun bir şekilde canlı tutmaya çaba sarf ettik. Attığımız her adım, yaptığımız her işi en az onlarca toplantıda öğretmen arkadaşlarımızla istişare ettik. Hayata geçireceğimiz veya başka bir yerde problem olarak aksettirilen şeyleri gittiğimiz öğretmenler odasında öğretmen arkadaşlarımızın görüşlerine, önerilerine sunduk. Bunun neticesinde de çok sağlıklı kararlar aldığımızı düşünüyoruz. Yeni dönemde de inşallah buna devam edeceğiz. Yıl içerisinde yaptığımız toplantılarda, öğretmenler odası buluşmalarında elde ettiğimiz problemleri ve bunları çözecek girişimlerimizi inşallah yaz aylarında sizlerle paylaşacağız."

Bakan Tekin, geçen hafta Yapay Zeka Politika Belgesi'nin yayımlandığını hatırlatarak, "Yeni dönemde sadece biz değil dünyadaki bütün ülkeler eğitimde ve birçok sektörde yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırma eğilimindeler. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak yapay zekayı önümüzdeki dönemde de daha yoğun bir biçimde kullanacağımız adımların peşindeyiz. Yapay zeka destekli birçok uygulama başlattık. Emekleriniz, çabalarınız, fedakarlıklarınız için teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Tekin'in konuşmasının ardından, 81 ildeki okullardan canlı yayına bağlanan bazı okul müdürleri ve öğretmenler söz aldı.

Bugüne kadar eğitim hayatına yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı Tekin'e teşekkürlerini ileten öğretmenler, yeni eğitim ve öğretim yılının güzel geçmesini diledi.