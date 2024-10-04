Bakan Tekin, Türkiye'nin en büyük lise kampüsünde incelemelerde bulundu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenyurt'ta inşa edilen ve artık sona gelinen, Türkiye'nin en büyük lise kampüsü olma özelliğini taşıyan projeyi yerinde inceledi.

Yaklaşık 68 bin metrekarelik alana inşa edilen kampüste incelemelerde bulunan Tekin, burada yaptığı açıklamada, kampüsün kasımda tamamlanacağını ve kademeli olarak eğitime başlayacağını duyurdu.

Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek, "Yeni eğitim öğretim yılı başlayalı yaklaşık bir ay oldu. Bu vesileyle herkesin yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir şekilde bu yılı tamamlarız." dedi.

Esenyurt'taki kampüsle ilgili son kontrolleri yapmak için alanda incelemelerde bulunduğunu belirten Bakan Tekin, "Bugün Esenyurt'ta kampüs okul projelerimizden bir tanesi olan kampüsümüzün son kontrollerini yapmak, müteahhit firmayla eksiklikler üzerine istişare etmek için buradayız. Kampüs inşallah kasım ayı içerisinde tamamen bitmiş olacak ve kademeli olarak okulların taşınma süreci tamamlanacak." diye konuştu.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Tekin, kampüsün dünya çapında bir proje olduğunun altını çizerek, "Size tavsiyem kampüsü şöyle bir gezmeniz. Şu an dünyada birçok üniversite kampüsünde bile olmayan eğitim ve öğretim imkanlarının sunulduğu bir kampüs." ifadesini kullandı.

İstanbul'da derslik sayısında 3 kat artış

Eğitimde altyapı yatırımlarının önemini vurgulayan Bakan Tekin, 2002'den bu yana yapılan derslik sayısındaki artışa dikkati çekerek şunları kaydetti:

"2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde İstanbul'da yaklaşık 40 bin derslik vardı. Şu an bu rakam 105 bin. Aynı şekilde 2002-2003 eğitim öğretim yılında Esenyurt'ta 2 bin 706 derslik varken, şu an içinde bulunduğumuz kampüsü saymıyorum, halen 6 bin 786 derslikte eğitim veriyoruz. Derslik sayısında neredeyse 2-3 kat artış var."

Tekin, aynı rakamların öğretmen sayısında da söz konusu olduğunu vurgulayarak, yaklaşık bir milyon 100 bin öğretmenin 800 bininin son 20 yılda atandığını ve bunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti hükümetlerinin eğitim-öğretime verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Tekin, kampüsün içinde 8 ayrı lisenin bulunacağını ve bu liseler için gerekli tüm sosyal donatı alanlarının ayrıntılı bir şekilde planlandığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kampüste 320 derslik var. 8 tane lise olacak burada. Ayrıca bir kız yurdu, bir erkek yurdu, spor salonları, konferans salonları, atölyeler, laboratuvarlar ve bir cami bulunuyor. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin ibadetlerini rahatça yapabileceği bir camimiz var. Ayrıca, Türkiye'de belki de hiçbir kampüste olmayan bir bilim merkezi ve bitişiğinde bir planetaryum da bulunuyor. Bu planetaryum tam anlamıyla faaliyete geçtiği durumda, İstanbul'daki öğrencilerimizin tamamına hizmet edecek."

Yerel yönetimlere işbirliği çağrısı

Esenyurt'ta yaşanan derslik sıkıntısına da değinen Tekin, bu kampüs binasıyla birlikte derslik ihtiyacının da önemli ölçüde karşılanacağını kaydederek, "Ancak bu noktada yerel yönetimlerle işbirliği yapmamız gerekiyor. Esenyurt'ta bize alan üretildiğinde buradaki eğitim öğretim altyapısının güçlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz üstümüze düşeni yapacağız. Ancak yerel yönetimlerin, belediyelerin bizimle uyumlu çalışmaları, üzerlerine düşeni yerine getirmeleri gerekiyor. Onlar sağlandıkça da Esenyurt için derslik ihtiyacını ortadan kaldıracak her türlü adımı atmış olacağız." diye konuştu.

10 bin öğrenci kapasitesi

Kampüsün kapasitesiyle ilgili de bilgi veren Bakan Tekin, "Buradaki kampüsümüz yaklaşık 10 bin öğrenci kapasiteli olacak. Fen lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, imam hatip lisesi ve 5 Anadolu lisesi bulunacak." dedi.

Bu liselerden birinin ihtiyaç halinde Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'ne dönüştürülebileceğini belirten Tekin, "İnşallah kasım ayı içerisinde uygun bir zamanda da açılışını yapıp, eğitim-öğretim sürecini başlatmış olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.