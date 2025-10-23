Bakan Tekin, TOBB ile tarım sektörüne yönelik işbirliği protokolünün imza töreninde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanı yetiştirme konusunda ellerini taşın altına koyacaklarını belirtti.

Bakan Tekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile TOBB arasında düzenlenen "Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı.

Burada konuşan Tekin, kötü örneklerin ve "cımbızla çekilen ifadelerin" kamuoyunu meşgul ettiği için istedikleri mesajı sağlıklı şekilde paylaşamadıkları bir dönemden geçtiklerini ifade etti.

86 milyonun tamamını ilgilendiren bir Bakanlık olduklarını söyleyen Tekin, ülkenin eğitim yükünün üstesinden tek başına gelmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, gerçek ve tüzel kişilerin, sivil toplum örgütlerinin ve meslek örgütlerinin eğitim sürecinde olmasının elzem olduğu değerlendirmesini yaptı.

Yaptıkları her işi sahada muhataplarıyla istişare ederek, onlarla birer paydaş ilişkisi teşkil ederek yürütmeye çaba sarf ettiklerini belirten Tekin, bundan hiçbir zaman geri adım atmayacaklarının altını çizdi.

Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimle ilgili olarak 28 Şubat'ın yarattığı bir tahribat ortamının bulunduğunu aktaran Tekin, "Bu tahribatı kısa vadede atlatmak mümkün değil. Darbe ve darbe ortamlarının, insanların, toplumların, kamu otoritelerinin, sivil toplum örgütlerinin üzerinde yarattığı tahribat, travma maalesef öyle bir yılda, iki yılda geçen şeyler değil." dedi.

"Fatih Terim'le oturduk, 'Futbol lisesi açalım.' dedik"

Bakan Tekin, 2014'te ilgili kanuna "proje okul" diye bir kavram konulduğunu anımsattı.

Söz konusu okullara 3 ayrıcalık tanındığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Yanlış bir anlaşılma olmasın diye somut başka bir sektördeki örnek üzerinden yürüyelim. Mesela Fatih Terim, Milli Takımlar hocasıydı, onunla oturduk, 'Futbol lisesi açalım.' dedik. Futbol lisesini açarken Milli Eğitim Bakanlığı olarak futbol müfredatı yazmak konusunda uzman değiliz ama bunun bir uzmanı var. Türkiye Futbol Federasyonuna dedik ki, 'Bu okulun akademik müfredatına siz karışmayın, futbol müfredatına da biz karışmayalım.' ve akademik kısımları biz yazdık. Bizim öğretmenlerimiz iyi futbolcu yetiştirmek için gerekli olan donanıma, mesleki donanıma sahip olmayabilirler veya onlardan daha donanımlı kişiler olabilir. Dedik ki okullarımızda normal 657'ye tabii öğretmen dışında madem federasyonla bir protokol yaptık, federasyonun tanımladığı bu konularda uzman kişiler gelsin, okullarımıza ders verebilsin. Sizinle ilgili kısma bunun sirayet eden boyutu şu, bizim öğretmenlerimiz 20 yıl önce o zamanki mesleki teknik eğitim fakültesinden mezun olmuş olabilir, sahadaki gelişmeleri takip etmemiş olabilir. O zaman sahadaki yeni donanım malzemelerini, makine, teçhizat, eser konusunda veya yeni teknolojiler konusunda uzman kişiler, bu meslek liselerinin veya proje okulları diye tanımladığımız okullarda gelsin ders versinler. Bir ayrıcalık daha tanıdık, dedik ki bu okullara öğrenci alımı noktasında da istekli ve bu konuda el becerileri gelişmiş çocukları alalım, proje okulu buydu."

Tekin, hayata geçirilen bu uygulamayla mesleki ve teknik eğitim konusunda diğer ülkelerin Türkiye ile işbirliği yapmak istediğini dile getirdi.

"Mesleki ortaokullarımızın bünyesinde zanaat atölyeleri kurduk"

Göreve başladıktan sonra ihtiyaç kalmayan, mezun olduklarında istihdam olma imkanları olmayan ya da sahanın ihtiyaç duymadığı elemanları yetiştiren programları kapattıklarını belirten Tekin, bu kapsamda 800 civarında programın kapatıldığını bildirdi.

Bakan Tekin, 1 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla mesleki ve teknik eğitimde atılan adımları kapsamlı bir programla duyuracaklarını aktararak, yeni dönemde ne tür becerilere sahip olunması gerektiğine dair adımlar atacaklarını söyledi.

Geçen yaz Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin yayınlandığını hatırlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Sektör içi okul, sektöre entegre okul, bölge okulu gibi okullar tanımladık. Yine o politika belgesinin içerisinde 28 Şubat'tan önceki gibi çocuklarımızın daha küçük yaşlardan itibaren mesleki becerilerini geliştirecek adımların atılması gerektiğini gördük, sahada böyle bir talep olduğunu gördük ve mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim kurumlarının bünyesinde ya da bağımsız olarak ortaokullar açmaya başladık. Şu anda mesleki ortaokullar açılıyor. Çocuklarımızı mesleki ve teknik eğitime yöneltecek bir girişim olarak bütün ortaokullarımızın bünyesinde hedefimiz var şu anda, zanaat atölyeleri kurduk. Yani çocuklarımız mesleki ve teknik eğitimde ne öğrendiklerini normal ortaokullarda bir görsünler, onun üzerinden hareket etsinler. Biz sektörle işbirliğimizi bu anlamda devam ettireceğiz. Bunları yaparken ana paradigmamızdan hiç uzaklaşmıyoruz. Bütün bunları yapıyoruz ama bir taraftan da çocuklarımızın bir kültür aktarımı süreci olan okullarımızda milli ve manevi değerlerimizi, bizi biz yapan değerlerimizi ihmal etmeden eğitim almalarını istiyoruz."

"Biz yetiştirelim, siz istihdam edin"

Bakan Tekin, bugün de mesleki ve teknik eğitim liseleri bünyesinde önemli bir alan olan tarımla ilgili sektör değişiklikleri yapmak üzere bir arada olduklarını dile getirerek, "Ben şunun taahhüdünü size veriyorum. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanı yetiştirmek konusunda biz elimizi taşın altına koyacağız, zaten bizim işimiz, yapacağız." dedi.

Bu konuya hiç kimsenin yıpratma çabalarını dikkate almadan devam edeceklerini vurgulayan Tekin, sektörün taleplerini karşılamak için gece gündüz çalışacaklarını bildirdi.

Salondaki katılımcılara seslenen Tekin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz şimdi vatandaşın bize emanet ettiği çocuğu sizin istediğiniz profilde yetiştirdik diyelim. Peki bu çocuğu istihdam etmezsek, burada bir kul hakkı olmayacak mı? O zaman sizden istediğim taahhüt, biz yetiştirelim, siz istihdam edin. Bugünkü protokolün esprisi bu. Biz diyoruz ki yetiştirmek konusunda varız, istihdam konusunda siz de varsanız buyurun beraber iş yapalım diyoruz."

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da bir konuşma yaptığı törende, konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.