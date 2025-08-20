Bakan Yusuf Tekin Afyonkarahisar'da Ziyaretlerde Bulundu

EMEKLİ ÖĞRETMENE ZİYARET

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Afyonkarahisar programı kapsamında emekli öğretmen Hacer Genç'i evinde ziyaret etti. Ziyarette Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de yer aldı.

ŞEHİT AİLESİNE ERDOĞAN'IN MEKTUBUNU TAKDİM ETTİ

Bakan Yusuf Tekin daha sonra 7 Eylül 2011 tarihinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette Bakan Tekin tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarına 'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin gönderdiği mektubu takdim edildi. Bakan Tekin, şehidin annesi Fatma Çınar, babası Mustafa Çınar ve kız kardeşi Nurhan Çınar ile görüştü. Bakan Tekin şehidin babası Mustafa Çınar'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı da hediye etti.

Bakan Tekin beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Derneği ve Cemevi Başkanı Mustafa Gül'ü ve dernek üyelerini de ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.