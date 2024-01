Bakan Tekin: "Son haftalar şenlik havasında geçecek"

TOKAT - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Tokat İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yarı yıl tatili ve yaz tatili öncesi son haftaların şenlik havası içerisinde geçeceğini söyledi.

Bakan Tekin Tokat'ta ilk olarak Tokat Valiliğini ziyaret etti. Anı defterini imzalayan Tekin, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'ndan brifing aldı. Hatipoğlu, Tekin'e Tokat'a özgü eserler hediye etti. İl Eğitim Değerlendirme toplantı sonrası açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tokat'ta verilerin OECD ortalamasının üzerinde olduğunun altını çizip, "Tokat genel itibariyle eğitim öğretim istatistikleri açısından fiziki kapasite OECD ortalamalarının üzerinde bir yerde. Fakat yerleşim alan itibariyle bazı bölgelerde eğitim öğretim süreçlerinde fiziki kapasite anlamında eksiklikler var. Onları tartıştık, konuştuk. Bugünlerde bakanlık merkez teşkilatında yatırım programlarımızın netleşmesi üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla buradan aldığımız verileri de inşallah oraya yerleştirmiş olacağız. Şöyle istatistiklere baktığımızda Tokat genelinde ilkokullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı on dört, ortaokullarda on bir, ortaöğretimde on. Bu rakamlar gerçekten çok güzel rakamlar. Aynı şekilde derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından baktığımızda on dokuz, yirmi bandında, bunlar güzel rakamlar, emeği geçen herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere teşekkür ediyoruz." dedi.

"Sanat eğitimi küçük yaşlara indirilecek"

Bakan Tekin değerlendirmesinde geçtiğimiz hafta açılan müzik ilkokulunu hatırlatarak, " Türkiye'de ilk defa bir müzik ilkokulu, ortaokulu lisesi varmış. Güzel sanatlar lisemiz ama ilkokuldan başlayan bir müzik eğitiminin yapıldığı yer yoktu. Biz bu anlamda sanat ve spor eğitimini küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın yeteneklerine, ilgi ve alakalarına göre yönlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. Aslında bununla ilgili gelişmeler, adımlar bizim kültürümüzde geleneğimizde zaten var, olan adımlar. Bizler de şimdi bunları yavaş yavaş güncel koşullarla revize ederek hayata geçirmeye çalışıyoruz. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 1934 yılında milli musiki ve temsil akademisi ilk defa kuruluyor. Aynı şekilde buralara öğretme yetiştirmek için atılan adımlar var. Bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün musiki ve sanatla ilgili yapmak istedikleri şeyler ve düşünceleri var. Bizler şu anda müzikle başladık genel anlamda da sanat eğitimi küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızla kavuşturmak, çocuklarımızın yeteneklerini, bilgilerini bu anlamda değerlendirmek istiyoruz." Şeklinde konuştu.

"Son haftalar şenlik havasında geçecek"

Bakan Tekin yarı yıl ve yaz tatili öncesi okullarda son haftaların şenlik havası içerisinde geçeceğini belirterek, "Önümüzdeki Cuma günü çocuklarımız Bahar yarıyılı öncesi tatil dönemine girecekler. 15 günlük tatil dönemi öncesi okullarımızda öğretmenlerimiz ölçme değerlendirme sürecini tamamlamış durumda. Önümüzdeki hafta okullarımızda öğretmelerimizin yürüttüğü diğer idari işlemler sebebiyle öğrencilerimiz bu haftayı biraz boş geçiriyorlar. Haziran ayında da benzer bir tabloyla karşı karşıya kalıyorduk. Son bir haftalar dolu dolu geçmiyor. Bu yıl itibariyle bu konuyla ilgili adım attık. Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu birer haftayı öğrencimizin yarı yıl boyunca edindikleri kazanımları gündelik hayatlarında kullanabilecekleri bir şenlik havasına büründürmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta tüm okullarımızda bilgi yarışmalarından münazaralara kadar, halk oyunları etkinliklerinden şiir dinletilerine kadar, okuma ve yorumlama etkinliklerine kadar bir şenlik havasında geçmesini istiyoruz. Bununla ilgili okullarımızla paylaşımda bulunduk. Tüm velilerimizi çocuklarımızın bu etkinliklerine destek olmaya davet ediyoruz." Şeklinde konuştu.