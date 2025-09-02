Türkiye ve Suriye Eğitim İşbirliği

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şam'da Suriyeli mevkidaşı Muhammed Abdurrahman Terko ve Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan el-Halebi ile görüştü.

Bakan Tekin ve beraberindeki heyet, Şam'da gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında önce Suriye Milli Eğitim Bakanı Terko, ardından da Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı el-Halebi ile bir araya geldi.

Bakan Tekin, görüşmede Türkiye'nin Suriye'de eğitime verdiği önemin altını çizerek, "Suriye'nin güçlü, sağlıklı ve istikrarlı olması, hem sınır güvenliğimiz hem de bölgesel barış açısından büyük önem taşıyor. İki ülke ilişkilerinin yeniden inşasında eğitimi en önemli araç olarak görüyoruz. Bu doğrultuda yaklaşımımız sürdürülebilir ve sistematik olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 900 bin, Suriye'nin kuzeyinde de yaklaşık 400 bin Suriyeli çocuğun eğitim aldığını belirten Tekin, görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini dile getiren Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, ikili ilişkileri ve yapılan görüşmeleri adım adım izliyor. Suriye'de huzur ve istikrarın tesisi, sadece siyasi değil insani ve dini bir sorumluluktur. Bizler de bu sürece samimi adımlarla katkı sunmaya hazırız." diye konuştu.

"Türkiye'nin bize takdim ettikleri, boynumuzda birer emanettir"

Bakan Halebi de Türkiye'nin Suriyeli mültecilere sağladığı desteğe ilişkin, "Türkiye'nin bize takdim ettikleri, boynumuzda birer emanettir. Mültecilere kucak açmaları, Suriye özgürleşene kadar yaptıkları yardımlar, bizim için unutulmazdır." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca siyasi ya da ekonomik boyutta olmadığını vurgulayan Halebi, "Türkiye ile aramızda yalnızca sevgi değil aynı zamanda ortak bir tarih, din ve komşuluk bağları da vardır. Yaptırımların kaldırılması ve yatırımların teşviki de bu işbirliğinin önemli adımlarıdır." ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın ziyareti sırasında oluşturulan yol haritasına da değinen Halebi, "Türkçe dil eğitimi önce Halep'te, ardından Şam'da Edebiyat Fakültesi bünyesinde başlayacak. Önümüzdeki yıllarda Türk üniversitelerine ilginin daha da artmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Halebi, halihazırda Suriye genelinde bir milyon öğrencinin eğitim aldığı 50 üniversitenin bulunduğu, 39'unun özel statüde faaliyet gösterdiği, istatistik, yönetim ile idari bilimler alanlarında eğitim veren 3 yüksekokulun olduğu bilgisini paylaştı.