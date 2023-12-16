Üye Girişi
Haberler

Bakan Tekin: 'Öğretmenlik meslek kanunu iyi bir düzenleme ama eksik'

Güncelleme:
Abone Ol

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin, 'Öğretmen arkadaşlarımızın problemleri, itibarı ve çalışma koşulları açısından da yeterli olduğuna inanmıyorum. İyi bir düzenleme ama eksik' dedi.

Bakan Tekin: "Öğretmenlik meslek kanunu iyi bir düzenleme ama eksik"-Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin :

"28 Şubat döneminden dahi daha kaotik ve problemli bir süreçti"

"Bu yaklaşık 10 yıllık bir süreç"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin, "Öğretmen arkadaşlarımızın problemleri, itibarı ve çalışma koşulları açısından da yeterli olduğuna inanmıyorum. İyi bir düzenleme ama eksik" dedi.

Eğitim Bir-Sen (Eğitim Birliği Sendikası) tarafından 7'ncisi düzenlenen 'Eğitim' temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması ile 6'ncısı düzenlenen Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni, düzenlendi. Memur-Sen (Memur Sendikaları Konfederasyonu) Genel Merkezinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile öğretmen ve sanatçılar katıldı.

"28 Şubat döneminden dahi daha kaotik ve problemli bir süreçti"

Bakan Yusuf Tekin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin eğitimde önemli yollar kat ettiğini söyledi. Eğitimde çok zor zamanları atlattıklarını belirten Tekin, "2013 ile 2018 yılları, Türk siyasal hayatının ve Türkiye'deki eğitim ve öğretim sektörünün yaşadığı en sıkıntılı dönemlerden bir tanesi. 28 Şubat döneminden dahi daha kaotik ve problemli bir süreçti çünkü bu süreçte etrafınızdaki insanlar dost görünümlü sizinle aynı idealleri paylaştığı görüntülerle karşınıza çıkıp sonra da itibar suikastından tutun aklınıza gelebilecek her türlü fenalıkların yapıldığı bir dönemde çalıştık" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu kaotik dönemi salonda bulunan çalışma arkadaşlarıyla atlattıklarının altını çizen Bakan Tekin, "O zorlu süreci birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla birlikte yürütmüştük. Dolayısıyla onların çoğunluğu bu salonda ve ben hepinize sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Öğretmenlik meslek kanunu iyi bir düzenleme ama eksik"

Bakan Tekin, mevcut öğretmenlik kanuna ilişkin ise düzenleme gerektiğini dile getirerek, "Mevcut öğretmenlik meslek kanununu, öğretmen arkadaşlarımızın problemleri, itibarı ve çalışma koşulları açısından da yeterli olduğuna inanmıyorum. İyi bir düzenleme ama eksik. Anayasa mahkemesinin iptal kararını da göz önünde bulundurarak daha kapsayıcı ve sorunları çözücü bir metnin hazırlanacağını ümit ediyorum. Biz kendi adımıza böyle bir hazırlığın içerisindeyiz. Yakın bir zamanda kamuoyu ile de paylaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Tekin, müfredat değişikliğine de işaret etti. Müfredatın sürekli güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, günümüzde her şeyin sürekli değiştiğini ve buna ayak uydurulması gerektiğini açıkladı.

"Bu yaklaşık 10 yıllık bir süreç"

Değişim ders materyallerine eklenmediği durumda MEB'in saygınlığının azalacağına dikkati çeken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizimki bir revizyon değil ciddi anlamda müfredat değişimi. Ana paradigmadan tutun bize ait bizim değerlerimiz ile inşa edilmiş bizim referanslarımız ışığında oluşturulmuş bir eğitim sürecini yaşadığımız bir süreç. Bunun çalışmalarına dün başlamadık, bu yaklaşık 10 yıllık bir süreç" açıklamalarında bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den günümüze Gazze'de yüzyılın yıkımı ve soykırımı olduğunu söyledi. İsrail'in tarihte görülmemiş bir barbarlık yaptığını vurgulayan Yalçın, "Savaş ortamında dahi koruma altında olan okulları, ibadethaneleri hastaneleri, her şeyi hedef alıyor ve soykırım uyguluyor. Birleşmiş Milletler kontrolündeki binalar dahi neredeyse tümü bombalanmış durumda. Bir korkunç vahşet yaşanıyor. Sözün tükendiği noktadayız" diye konuştu.

Din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanların dünya başkentlerinde İsrail'e karşı tepki gösterdiğini hatırlatan Yalçın, "Soykırım ve katliamlara karşı insan onurunu ayakta yaşatmaya çalışıyor. İnsanlık, onurunu Siyonizm'i yenecek diye mücadelesini sürdürüyor. Dilin dönmediği, sesin duyulmadığı ve feryadın işitilmediği zeminlerde sanat ve sanatçıya sanatın evrensel diline düşüyor. Hakiki bir sanatçı istemese de mücadeleye girişmiştir. Sanat eğer hakiki değilse daima yalanlara şahitlik etmek zorundadır" kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Öğretmenlik Meslek Kanunu Yusuf Tekin Haberler

Bakmadan Geçme

SWM TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ KİM? SWM hangi ülkenin? SWM SUV fiyat listesi 2023! ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Çalışan emekliye 5000 ikramiye ne zaman yatacak? DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ LİSTESİ: Dünyanın en güzel şehri neresidir? Dünyanın en iyi 100 şehirleri listesi 2023 Türkiye sıralaması kaç? KETAMİN İLACI NEDİR, yan etkileri ve zararları nelerdir? Ketamin kimlere verilir, tehlikeli mi? Bülent Tezcan yoğun bakımda mı? Bülent Tezcan sağlık durumu nasıl? Adım Farah YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman? Sergio Oliveira sakatlandı mı? Sergio Oliveira neden oynamıyor, kadroda yok? İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara zam mı yapıldı? Ali Fazıl Kasap kimdir? Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, nereli? Ali Fazıl Kasap hayatı ve biyografisi! Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı ne zaman? Kirli Sepeti hangi gün? Kirli Sepeti hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title