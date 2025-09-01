Bakan Tekin: Öğretmenlerimize toplumun bütün rollerini yüklemek doğru değil

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımız, bu çocuklarla yaşamlarının onda biri kadar bir zaman periyodunda birlikteler. Öğretmenlerimize toplumun bütün rollerini yüklemek doğru değil, bu süreçte ailelerin de sorumluluk alması gerekiyor. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz 'Ebeveyn Okulu' projesiyle velilerimizin sürece aktif katılımını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın başlaması nedeniyle Sincan Anadolu Lisesi'ndeki Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) canlı yayınından öğretmenlere hitap etti. Bakan Tekin, "2025-2026 eğitim öğretim yılına bugün itibarıyla hep beraber başlıyoruz. Öncelikle ülkemiz, milletimiz, çocuklarımız ve eğitim ailemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hepimiz açısından faydalı, başarılı, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim öğretim yılını tamamlarız. Bugün mesleki çalışma haftasına başlıyoruz. Önümüzdeki hafta bütün okullarımızda eğitim öğretime başlamış olacağız. Aynı şekilde bugün itibarıyla uyum haftası vesilesiyle ilk defa okulla tanışacak olan çocuklarımıza ve ailelerine de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'GENELGE İÇİN NOTLAR TOPLAYACAĞIMIZ SÜRECİ BAŞLATTIK'

Her yıl eğitim öğretim dönemi hazırlık sürecine genelgeyle başlandığını belirten Tekin, bu genelgelerin yıl içindeki istişareler sonucunda ortaya çıktığını belirterek, "Yıl içinde, biliyorsunuz, ziyaretlerimizde öğretmen arkadaşlarımızla istişare ettiğimiz, sohbet ettiğimiz öğretmenler odası etkinliklerini başlatmıştık. Her yıl sayısını bilmediğim kadar öğretmenler odası toplantısı yapıyoruz ve bunların tamamına yakını önceden habersiz, kurgusal olmayan, tamamen doğal sohbet ortamlarında gerçekleşiyor. Bu toplantılarda bazen biz istediğimiz bazı konuları gündeme getiriyoruz bazen öğretmen arkadaşlarımızın kanaatlerini, fikirlerini alıyoruz ve sağlıklı bir istişare süreci oluşturmaya çalışıyoruz. Yıl içinde yaptığımız toplantılardan da yaz aylarında her yıl yayınlamayı gelenek haline getirdiğimiz genelgelerimizi yayımlamış oluyoruz. Bu yıl da bugün itibarıyla önümüzdeki yaz aylarında yayımlayacağımız genelge için notlar toplayacağımız süreci başlattık" diye konuştu.

'DOĞAYA SAYGIYI ÇOCUKLARIMIZA ÖĞRETMEK DURUMUNDAYIZ'

Bu yıl yayımlanan genelgede yer verilen önemli hususları anlatan Bakan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yaz çok yoğun bir şekilde içimizi yakan, bizi üzen orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. Bizimle aynı coğrafi alanda bulunan Akdeniz ülkelerinin hemen hemen tamamında benzeri yangınlar yaşandı. Madem bu yangınlar büyük oranda insan faktöründen kaynaklanıyor, o zaman demek ki eğitim öğretim sistemlerimizde çocuklarımızın doğaya hem saygı duymasını hem de doğaya karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini ve korumasını çocuklarımıza öğretmek durumundayız. Bu yıl içinde ormanla ilgili, daha genel anlamda da doğa sevgisi ile ilgili bir gündem yapalım, istedik. Yıl içinde bu konuda hem okullarımızda hem de başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kurumlarıyla ortaklaşa Yeşil Vatanımıza sahip çıkmamız gerekliliğini çocuklarımıza hatırlatacak etkinlikler yapacağız. Yine bu yıl genelgemizde ifade ettiğimiz önemli hususlardan biri şu: maalesef dünyanın tamamında karşı karşıya bulunduğumuz önemli sorunlardan biri, 'aile' kavramına duyulan saygının ikinci plana itilmesi. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 'Aile Yılı' kapsamında, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte aile odaklı etkinliklere yer vereceğiz."

'AİLEM' DİZİSİ, 130 MİLYON İZLENMEYE ULAŞTI'

Yaklaşık 160 bin saatlik yaşam süresine sahip bir çocuğun 12 yıllık zorunlu eğitiminin yaşam süresinin onda birini bile bulmadığını işaret eden Tekin, şöyle konuştu:

"Yani öğretmen arkadaşlarımız, bu çocuklarla yaşamlarının onda biri kadar bir zaman periyodunda birlikteler. Öğretmenlerimize toplumun bütün rollerini yüklemek doğru değil, bu süreçte ailelerin de sorumluluk alması gerekiyor. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz 'Ebeveyn Okulu' projesiyle velilerimizin sürece aktif katılımını sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yıl hem sonbaharda hem de ilkbahardaki veli toplantılarında, okullarda velilerle paylaşmanız için dünyada yapılan uluslararası araştırmalardan, uluslararası örgütlerin bu konudaki raporlarından ve Türkiye'deki akademisyenlerin yaptığı çalışmalardan hareketle bir sunum hazırladık. Velilere sunulmak üzere okul yöneticilerimize gönderdik. Bu yıl da arkadaşlarımız hazırlıyorlar, ekim ayı sonu itibarıyla yapacağınız veya ekim ayı içerisinde yapacağınız veli toplantılarında yine aynı şekilde velileri sürecin içerisine nasıl dahil edebileceğinize dair sizlerle paylaşımlarda bulunacağız. Geçtiğimiz yıl duayen tiyatroculardan genç kuşak sanatçılara kadar geniş bir ekiple hazırlanan 'Ailem' dizisi, 130 milyon izlenmeye ulaşarak büyük ilgi gördü. Bu yıl öğretmenlerden gelen önerilerle 13 bölümlük yeni sezon çekimleri sürüyor. Dizinin ikinci sezonu EBA'ya yüklenecek aynı zamanda dizi platformları da talep etti, oralara da yüklenecek. Bu da bizim açımızdan aile yılı kapsamında önemli bir düzenlemeydi."

YAPAY ZEKA DESTEKLİ UYGULAMALAR

Kariyer basamaklarıyla ilgili sürecin de başlatıldığını anlatan Bakan Tekin, sürecin Milli Eğitim Akademisi bünyesinde çevrim içi verilecek eğitimlerle yürüyeceğini söyledi. Bu yıl yapay zeka destekli uygulamaların gündemlerinde olduğunu söyleyen Bakan Tekin, Bakanlık bünyesinde kurulan çok sayıda uygulamanın hayata geçirildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Big data destekli yönetim sistemi, devasa veriyi analiz edebiliyor ve şimdilik merkez teşkilatında kullanılıyor, yakında okul müdürlerimizin de kullanımına açılacak. Buradan akademik başarı göstergeleri, öğretmen ihtiyaçları ve okulun fiziki ile maddi ihtiyaçlarını izleyebiliyoruz. Bu uygulamalar devam edecek. Özellikle geçen yıl orta öğretim düzeyinde başlattığımız 'MEBİ' uygulaması, YKS hazırlığındaki öğrenci arkadaşlarımız arasında çok yoğun bir şekilde kullanılmıştı. Bu yıl da aynı uygulamayı benzer bir biçimde temel eğitim bünyesinde de başlatıyoruz. Bu yıl yeni bir başka uygulama da 12'nci sınıf öğrencileri için başlattığımız 'hedef temelli destek eğitimi'. Bu da öğretmenler odası toplantılarımızda öğretmen arkadaşlarımızın ve öğrencilerin yoğun bir talebiydi. Sosyal sorumluluk projelerimizi de kurumsallaştırdık ve bu yıl daha yoğun şekilde odaklanacağız. Bir konu var ki benim çok önemsediğim bir konu. Çocuklarımızın akademik başarıları dışında bilhassa sanat ve sporla ilgili becerilerinin, yeteneklerinin keşfedilmesi ve bunun geliştirilmesiyle ilgili de bu yıl yine yoğun bir şekilde bu konu üzerinde duracağız. Geçtiğimiz yıl müzik ilkokulu, ortaokulu kapsamında başlattığımız uygulamaları sürdüreceğiz. Yine sportif yetenekleri olan çocuklarımızın tematik spor okullarımızda bu yetenekleri doğrultusunda eğitim alması, sportif becerileri açısından hem de ülkemizin uluslararası sporcu yetiştirmesi açısından çok önemsediğim bir konu. Aynı yaklaşımı meslek liseleri için de uygulayarak meslek ortaokulları açtık. Bunun da bizim ülkemiz açısından çok faydalı sonuçlar doğuracağına inandığım bir uygulama olduğunu düşünüyorum."

'VELİLERİMİZE İLAVE KÜLFET GELMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Ardından okul kıyafeti uygulamasını anlatan Bakan Tekin, "Tekrar altını çizmek istiyorum; velilere ilave külfet getirecek veya çocuklarımıza belirli yerlerden alışveriş yapma zorunluluğunu dayatacak uygulamalara müsaade etmeyeceğiz, Genelgenin esprisi buydu. Okul kıyafetlerinin belirlenmesiyle ilgili toplantılarda bu konuda daha hassas olmanızı özellikle istiyorum. Çocuklarımıza ve velilerimize ilave külfet gelmesini istemiyoruz. Ayrıca çocuklarımız arasında adaletsizlik ve eşitsizlik duygusunu pekiştirecek veya bu tür bir algıya yol açacak uygulamalardan kaçınmamız gerekiyor; bu konuda hassas davranırsak mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisiyle öğretmenlere, idarecilere ve tüm destek personeline teşekkürlerini ileterek, "Hep beraber güzel işler yapacağız inşallah. 1 milyon 100 bin kişi aynı hedefe yöneldiğinde yapamayacağımız, altından kalkamayacağımız hiçbir sorumluluk yok. Yeter ki biz beraber hareket edebilelim" dedi.

Bakan Tekin'in konuşmasının ardından, 81 ildeki okullardan canlı yayına bağlanan bazı yönetici ve öğretmenler söz alarak hayata geçirilen uygulamalar nedeniyle Bakan Tekin'e teşekkürlerini iletti.