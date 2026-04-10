Bakan Tekin: 750 Bin Dersliğimiz Var

Çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Van'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 'İhtisas Akademi'26' programına katıldı. Programa Bakan Tekin'in yanı sıra Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, akademisyen ve öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü gazeteci Başak Şengül'ün yaptığı programda konuşan Tekin, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bakan Tekin, İsrail'in evrensel hukuk ve insanlıkla bağdaşmayan uygulamalar yaptığını, barışın, insan haklarının, demokrasinin egemen olduğu bir dünyayı hep beraber inşa etmek istediklerini söyledi. Türkiye'de 1990 yıllarda yaşanan problemlere değinen Bakan Tekin, 2001 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün bu problemleri çözmek üzere politik bir reçeteyle yola çıktığını dile getirdi.

'750 BİN DERSLİĞİMİZ VAR'

Türkiye'de 2002'de yaklaşık 330 bin dersliğin olduğunu ve bunun yarısının ekonomik ömrünü tamamladığını belirten Bakan Tekin, "Peki bugün kaç dersliğimiz var? Yaklaşık 750 bin dersliğimiz var. Yani 2002'den önce kalma 150 bin dersliğin üstüne yaklaşık 600 bin derslik daha inşa edilmiş. Bunun sayesinde de derslik başına düşen öğrenci sayısı 45-50 değil kademeler arasında 20'li rakamlardayız. Bu gösterge itibariyle de OECD ortalamalarının üzerindeyiz" diye konuştu.

'EĞİTİM SİSTEMİMİZİ BECERİ ODAKLI BİR HALE GETİRECEĞİZ'

Şu anda 660 sınıfta birçoğu fiber altyapı olmak üzere internet bağlantısı bulunan, bu internet hizmetiyle dünyanın en büyük eğitim içerik sağlayıcısı ve milyonlarca içeriğin olduğu EBA'ya çocukların bağlanabildiği akıllı tahtaların olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Türkiye'nin şu anda bulunduğu nokta, bu açıdan UNDP'nin raporunda var. Diyor ki 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, neredeyse bütün dersliklerinde etkileşim yani akıllı tahta olan dünyadaki neredeyse tek ülke' tanımlaması yapıyor. 2001 yılında bu hayalleri kurarak yola çıktık. Bunlar fiziki göstergeler. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli diye tanımladığımız model açısından da şunu söyledik; dedik ki 'Çocuklarımızın artık okulları sadece bilgi edindikleri, çocuklarımıza sadece bilginin yüklendiği yerler olmaktan çıkartacağız. Okullarımızı ve eğitim sistemimizi beceri odaklı bir hale getireceğiz. Çocuklarımız, eğitim öğretim aldıkları okuldan çıktıktan sonra okulda edindikleri bilgilerle toplumsal yaşamda, aile hayatında o bilgileri beceriye dönüştürebilecekleri bir müfredat oluşturacağız.' ve bu yolda da müfredatımızı revize etmeye başladık. Önce müfredatımızın içerisinden antidemokratik, ötekileştirişi, ayrıştırıcı, herhangi bir grubun etnik ya da dini sebeple aşağılandığı, aşağılandığına inandığı, öyle düşündüğü bütün bu antidemokratik ifadeler müfredatımızdan çıkartıldı" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ KENDİ MİLLİ DEĞERLERİNDEN UZAKLAŞMASINLAR DİYE BÖYLE BİR YOLA ÇIKTIK'

Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve toplum geleneğine sahip bir millet olduğunu belirten Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Bizi bu coğrafyada bir arada tutan, hepimizin etrafında uzlaştığı, varlığından onur duyduğu bir devletimiz var. Bu devleti aynı güçlü parametrelerle devlet ve milletin birbirine kenetlendiği, milli ve manevi değerlerimizin, ortak değerlerimizin çocuklarımıza, eğitim kurumlarımıza kazandırıldığı bir müfredat oluşturmak durumundayız. Çocuklarımız, bu bahsi geçen küresel paradigmalarının etkisinde kalarak kendi parametrelerimizden uzaklaşmasın, kendi milli değerlerimizden uzaklaşmasınlar diye böyle bir yola çıktık. ve bu yolda da geçtiğimiz yıl yani 2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla programlarımızı söylediğim bu parametreler ışığında revize ettik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli böyle bir toplumsal ihtiyacın, doğal sonucu olarak çok geniş katılımlı arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları neticesinde bu parametreleri hayata geçirecek bir model olarak kurguladık. Şu an 2'inci yılındayız."

'BURASI MUZ CUMHURİYETİ DEĞİL'

okullarda Atatürk konulu yarışmayı bakanlığın yasakladığı iddialarının yalan olduğunu dile getiren Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Doğrusu şu; biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak TÜGVA dahil bütün Sivil Toplum Örgütleriyle herhangi bir işbirliği yaparken, bizim ilkelerimiz var. Hukuk devletinin prensiplerini yazıyoruz. Diyoruz ki 'Biz beraber iş yapalım ama benim prensiplerim var. Bak, prensiplerim burada. Anayasamız, Milli Eğitim Temel Kanunumuz, bizim mevzuatımız. Buna uygun iş yapacaksanız gelin beraber yapalım.' Şimdi bir sendika çıkıyor diyor ki 'Ben okulda yarışma yapacağım.' Bu yarışma için 7 tane şey önermişiz onlara. Şunlara uyman lazım. Bu yarışmayı ne zaman yapacaksın? Ödülü ne? Bütçesi ne? Öğrenciden para alacak mısın? Bunları açık açık yazalım. 'Yazmıyorum. Sen de bana karışamazsın, yasaklayamazsın da. Ben okulda bu yarışmayı yapacağım.' Burası muz cumhuriyeti falan değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti ve biz bir hukuk devletiyiz. Hukuki prosedüre uyarak iş yapan bütün sivil toplum örgütleri baş tacıdır. Hepsiyle çalışırız ama kusura bakmayın da hukuk devleti ilkesiyle, hukukla bağdaşmayacak bir biçimde böyle bir şey yapma hakkı da vermeyiz."

'YAPAY ZEKAYI ÇOK YOĞUN OLARAK KULLANIYORUZ'

Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem programlarda, hem de eğitim öğretim teknolojisindeki yeni gelişmelerin eğitim öğretim süreçlerine adapte edilmesi ile ilgili olarak çok dikkatli ve özel bir çalışmanın içerisinde olduklarını aktaran Bakan Tekin, "Yapay zeka politika belgesini Türkiye'de ilk yayınlayan bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı. 18 milyon öğrencim, 1,2 milyon öğretmen yaklaşık 75 bin adet okul toplamda 130 bin civarında kurum devasa bir yapı. Burada karar alırken, manuel yöntemlerle analiz yapmak çok sağlıklı olmayabilir. Dolayısıyla Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nda, bakanlık, merkez teşkilatından taşraya, bakanlık yönetim sistemini yapay zeka ile desteklenmiş bir hale getirmekten tutun, hizmet içi eğitimlerimizde teknolojik gelişmeleri kullanmaya kadar, çocuklarımızın kademeler arası geçişte sınavlara hazırlanmasında yapay zeka desteli robotların kendisine destek olduğu uygulamalara kadar yapay zekayı çok yoğun olarak kullanıyoruz. Hem temel eğitimden ortaöğretime geçişte, hem de ortaöğretime ve yükseköğretime geçişte yani bireyselleştirilmiş öğrenme portalimiz var. Orada bizim 'Kanka' diye bir yapay zeka robotumuz var. Onunla çocuklarımız şu anda başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın rahatlıkla hem yüksek öğretime hem de orta öğretime hazırlanabilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yapay zeka konusunda hem programımızı bu anlamda revize etmek hem de yapay zeka konusunda teknoloji üreten bir kuşak yetiştirmek konusunda meslek ve teknik eğitimde bu anlamda altyapı oluşturacak çok yoğun bir etkinliğin içerisindeyiz" diye konuştu.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise gençlerin entelektüel sermayelerini geliştirmeye ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Beşinci, "Aslında projenin çıkış noktasında çok güzel motto var. Her yerde olan hiçbir yerdedir. Bir yerde olan her yerdedir. Dolayısıyla ben bu vesileyle Van'daki genç kardeşlerimizi de bu ihtisaslaşmaya davet ediyorum. Okudukları alanlarla ilgili uzman kişiler olmalarına davet ediyorum. Bu projeyle buna vesile olmaya çalışıyoruz. Tabii işin diğer bir boyutu olarak gönüllülük çalışmaları. Sivil toplum çalışmasına davet ediyoruz. İnsani tarafımızı asla unutmuyoruz. Akademik düzlemde ilerlerken sosyal tarafımızı da geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

ÖĞRETMENLER ODASI BULUŞMALARI'NA KATILDI

Bakan Tekin ve beraberindekiler, daha sonra Atatürk Anadolu Lisesi'nde 'Öğretmenler Odası Buluşmaları' programında öğretmenlerle bir araya geldi. Bu etkinliğin ardından Bakan Tekin ve beraberindekiler, Van Olgunlaşma Enstitüsü Hizmet Binası'nın açılışını yapıp, binada incelmelerde bulundu. Buradaki açılışın ardından Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılış törenine katılan Bakan Tekin, Türkiye'de 20 yılda eğitim öğretim altyapısında devrim niteliğinde işler yapıldığını söyledi. Bütün insanların başta yaşama hakkı olmak üzere temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almak için kamusal sorumlulukla, devlet adamı sorumluluğuyla hareket etmek için çaba sarf ettiklerini söyleyen Bakan Tekin, "Bu kapsamda özel çocuklarımızda bizim için çok önemli. Özel çocuklarımızın eğitime erişimini sağlayacak tedbirleri almaya özen gösteriyoruz. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel çocuklarımızın eğitimi ile ilgileniyoruz. Bu çocuklarımızın bakımıyla ilgili kısımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Tedavi ve sağlıkla ilgili hizmetler Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel çocuklarımızın eğitime erişim hakkını ve sağlıklı bir ortamda eğitim alma haklarını temin etmeye çalışıyoruz. Bu süreç şöyle ilerliyor. İllerde bizim Rehberlik Araştırma Merkezleri özel çocuklarımızın tespitini yapar. Bu tespit yapıldıktan sonra raporlarına göre bu özel çocuklarımız ya yaşıtlarıyla aynı okullarda aynı sınıflarda, kaynaştırma eğitimi alırlar. Yeni Rehberlik Araştırma Merkezi raporlarımızın verilerine göre kendileri için hazırlanmış okullarda eğitimlerini alırlar. Bunlara ilave olarak bilinmediği için bu kısmı özellikle söylemek istiyorum, bazı çocuklarımıza evinde eğitim veriyoruz. Yine çocuklarımızın durumuna göre bazı çocuklarımıza ise hastanelerde Sağlık Bakanlığı ile beraber eğitim öğretim veriyoruz. Yani şöyle özetleyeyim, biz bütün çocuklarımızın eğitime erişim hakkının eşit ve adil bir şekilde temin etmeye çalışıyoruz. Ana felsefemiz şu, bütün çocuklar özeldir. Bütün çocukları ayrım gözetmeksizin aynı eğitime erişim hakkı var ve bunu temin etmemiz gerekir. Bugün de burada özel çocuklarımız için hazırlanmış bir kampüste mesleki eğitim anlamında onlara katkı sunacak güzel bir kampüsün açılışını yapıyoruz. Bunu sağlayan, ortamı oluşturan başta Valimiz olmak üzere ilimizin siyasetçilerine, milletvekillerine, AK Parti İl Başkanımıza, katkı sunan bütün siyasetçilere İl Milli Eğitim Müdürlerimize ve buradan biz ayrıldıktan sonra bu çocuklarımıza hak ettikleri özel eğitimi verecek öğretmen arkadaşlarımıza huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını gerçekleştiren Bakan Tekin, okulu gezerek öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Tekin, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileriyle buluşma etkinliğine katıldı.

