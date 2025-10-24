Bakan Tekin, "Medeniyet Okumaları Projesi 2025-2026 Dönemi Açılış Merasimi"nde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İmam hatip okullarını bir marka haline getireceğiz." dediğinde muhalefetin bunun üzerinde resmen tepindiğini, kastettiği şeyin anlaşılmadan konuşulduğunu belirterek, "Benim kastettiğim şey, bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin ürettiği bir marka. Biz hem dini eğitimi hem de pozitif bilimleri aynı anda verebilen bir model üretmişiz. Bunu uluslararası bir marka haline getirelim, getirmek zorundayız." dedi.

Bakan Tekin, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğince (TDED) Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Medeniyet Okumaları Projesi 2025-2026 Dönemi Açılış Merasimi"nde konuştu.

Şu anda Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi kampüsünün içerisinde olduklarını anlatan Tekin, "Bugünlerde sıkça gündem olan bir açıklamamdan dolayı burada bir kez daha aynı hususun altını çizmek istiyorum. Ben 'İmam hatip okullarını bir marka haline getireceğiz.' dediğimde muhalefet bunun üzerinde resmen tepindi. Kastettiğim şeyi anlamadan, dinlemeden, anlama ya da dinlemek için herhangi bir emek sarf etmeden konuşuyorlar, konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

Tekin, Türkiye'nin eğitim öğretim sisteminde önemli bir kurum olan imam hatip okullarının gerçekten dünyada örneği olmayan bir uygulama olduğuna dikkati çekerek, "Balkanlar'da bugünlerde yaşadığımız bir sorun var mesela. Bazı Balkan ülkeleri imam hatip okullarını kilise ya da din rahip yetiştiren, din adamı yetiştiren bir okul olarak algılıyorlar ve denklikleri konusunda kendileriyle yaptığımız müzakerelerde, 'Biz orayı 'Din eğitimi veren bir okul olarak algılıyoruz.' diyorlar. İslam dünyasına gittiğimizde, 'Biz, imam hatip okullarımızda hem pozitif bilimler hem de İslam bilimlerinin eğitimini aynı anda veriyoruz.' dediğimizde onlar da şaşırıyorlar." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, şöyle devam etti:

"Benim kastettiğim şey, bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin ürettiği bir marka. Biz hem dini eğitimi hem de pozitif bilimleri aynı anda verebilen bir model üretmişiz. Bunu uluslararası bir marka haline getirelim, getirmek zorundayız. Getirirsek iyi olurdu. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Bugün burada dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocukları, gençleri, onların heyecanlarını görünce, bu açıklamayı bir kez daha yapmanın doğru olacağına inandım. İmam hatip okulları modeli gerçekten dünyada bir marka haline gelebilecek, gelmesi gereken bir uygulama. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize düşen de bu markayı, bu bayrağı belki biraz daha ileriye taşıyacak bir gayreti sarf etmek."

"Hem fiziki kapasite hem teknolojik kapasite hem akademik başarıyla ilgili çok şükür iyi yerdeyiz"

Türkiye'nin derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve eğitim teknolojilerinin kullanılması açısından dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Tekin, ülkenin dünya ortalamalarının üstüne çıktığını anlattı.

Bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde olduğunu dile getiren Tekin, akademik başarı itibarıyla sınavlar arasında Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ile Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) olduğunu söyledi.

Bakan Tekin, "En son TIMSS sınavlarında 2024 Aralık'ta açıklanan sınavlar da matematik ve fen bilimlerinde 2 kategoride, 2 sınıf düzeyinde yapılıyor. Bizdeki karşılığı 4 ve 8'inci sınıflar. Fen bilimlerinde Avrupa'nın iyi ülkesiyiz. Her iki sınıf düzeyinde de her iki derste de OECD ülkelerinde ilk 5'in içindeyiz." bilgisini verdi.

Bu durumun akademik anlamda Türkiye'nin geldiği noktayı gösterdiğini vurgulayan Tekin, "Hem fiziki kapasite hem teknoloji kapasite hem akademik başarıyla ilgili çok şükür iyi yerdeyiz. Fakat bu sınavlar da eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi. Yeni değil, bu eskiden beri var ve sadece biz değil, birçok ülkede benzeri sıkıntı var. Bu sınavların ölçtüğü bir başka alan var, temel okuryazarlık becerileri. Burada biz diğer derslerdekine nazaran, diğer kategorileri nazaran daha düşük bir yerdeyiz, daha düşük bir sıralamadayız." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 9 okuryazarlık tanımlaması yaparak buna odaklandık"

Bakan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nde uluslararası raporları da bir parametre olarak aldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Oradaki göstergeleri de orada geliştirmemiz gereken kısımları da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin içerisinde değerlendirdik. Orada yaptığımız şey, dünyada eğitim öğretim metodolojisi anlamında gelinen noktayı, yani kazanım mantığından beceriye odaklanan bir mantığı biz de kabul ettik. Beceriye odaklı bir program oluşturduk. Okuryazarlık becerileriyle ilgili hem uluslararası raporlar hem bizim kendi gözlemlerimiz hem toplumda karşı karşıya bulunduğumuz insanlarla sohbet ederken duyduğumuz eleştiriler bizi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okuryazarlık becerileriyle ilgili farklı başlık açmaya itti. Biz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 9 okuryazarlık tanımlaması yaparak buna odaklandık. Bu başlıklarda çocuklarımızın ve gençlerimizin okuryazarlık becerilerini artıracak faaliyetleri programımızın içerisinde bir etkinlik olarak koyduk. Program uygulamaya başlandıktan sonra 'Dilimizin zenginlikleri', 'Sözlük özgürlüktür' gibi okumaya ve ana dil becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere ağırlık verdik Türkiye'nin her tarafında."

Çocukların toplumla entegre olma kapasitelerini artıracak adımlar atmak için bütün ortaöğretim öğrencilerine sosyal sorumluluk projesi yapma veya buna yönelik projelerde yer alma zorunluluğu getirdiklerine işaret eden Tekin, bütün ortaöğretim öğrencilerinin yıl içerisinde bu tür projelere dahil olacağını belirtti.

Medeniyet Okumaları Projesi'nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle kurgulamaya çalıştıkları sürecin önemli bir tamamlayıcı unsuru olacağını aktaran Tekin, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Tekin'e, konuşmasının ardından TDED Başkanı Ekrem Erdem tarafından kitap takdim edildi.

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün yanı sıra bazı öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yusuf Tekin, Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde öğrencilerce kurulan stantları da gezdi.