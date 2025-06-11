Bakan Tekin: Manevi Değerleri Gelecek Kuşaklara Aktarma Vurgusu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Festivali'nde, manevi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan çalışmaların önemini vurguladı. Bakan, eğitimde ailelerin rolüne dikkat çekerek, 2024-2025 eğitim yılı için yeniliklerin devam edeceğini belirtti.

Bakan Tekin: "Manevi değerlerimizi gelecek kuşaklara aksettirecek çalışmaları yürütmeye özen gösteriyoruz"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Manevi değerlerimizi koruyacak gelecek kuşaklara aksettirecek çalışmaları hayat ve öğrenme kapsamında da yürütmeye özen gösteriyoruz" dedi.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 il temsilcisinin katılımıyla ilk kez düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Festivali'ne katıldı.

"Manevi değerlerimizi aksettirecek çalışmaları yürütmeye özen gösteriyoruz"

Başkent Millet Bahçesi'nde icra edilen programda konuşan Bakan Tekin, milli birlik, beraberlik gibi milli değerler konusunda bir kuşak inşa eden bakanlık olduklarını ifade ederek, "Biz kendimizi böyle görüyoruz. Bu faaliyetlerimizi sadece zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımız, gençlerimiz için değil, aynı zamanda bakanlığımız bünyesinde yaptığımız diğer faaliyetlerde de bunu ifade etmeye, bunu göstermeye, bu anlamdaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye çaba sarf ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de bugün burada bulunmamıza vesile olan hayat ve öğrenme kapsamında yaptığımız etkinlikler. Bu etkinliklerin tamamında tıpkı zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımızla gençlerimiz için öngördüğümüz üzere onlar için yaptığımız kültürel değerlerimizi, birlikteliğimizi, manevi değerlerimizi koruyacak gelecek kuşaklara aksettirecek çalışmaları hayat ve öğrenme kapsamında da yürütmeye özen gösteriyoruz" dedi.

"Yeniliklerimize devam edeceğiz"

Dünya genelinde yapılan çalışmalara değinen Bakan Tekin, bu çalışmalar çerçevesinde çocukların ve gençlerin eğitim öğretim süreçlerinde okul ve öğretmen rolünün yüzde elliyi geçmediğine dikkati çekerek, "Geriye kalan yüzde ellide ise başta aile toplumun diğer unsurlarının katkısı var. Öğretmenimiz ne kadar fedakarlık yaparsa yapsın okullarımızdaki teknik imkanları, fiziki imkanları ne kadar iyileştirirsek iyileştirelim idealize ettiğimiz eğitim başarısını akademik anlamda çocuklarımız üzerinde yüzde elli oranında başarmış olabiliyoruz. Biz 2024-2025 eğitim öğretim yılına başlarken 3 konuyu önceledik. Bunlardan bir tanesi ailelerin eğitim öğretim süreçlerine daha yoğun, daha aktif ve daha derin bir şekilde dahil olması için aile okulu programımızın içerisine ebeveyn okulu programları ilave ettik. Bu anlamda da yeniliklerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, programın ardından Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına sahip ustalara plaket takdim etti.

7 coğrafi bölgeyi temsilen seçilen halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinin ürettikleri el emeği ürünler ve eğitim modellerinin yer aldığı festival 3 gün boyunca 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER - Güncel
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