Bakan Tekin: Kız Çocuklarının Okullaşma Oranı Yüzde 90'a Çıktı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullaşmayan, okula gelmeyen bir tek kız çocuğumuzun dahi kalmaması için Bakanlık olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz." dedi.

Tekin, Hakimevi'nde düzenlenen "Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Olağanüstü Halin (OHAL) 30 Kasım 2002'de kaldırıldığını anımsatan Tekin, "Bugün Terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak, eğer o gün atılan bu adımın çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yusuf Tekin, 2004'te Anayasa'nın 10. maddesinde yapılan değişikliğin de Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bugün gerçekleştirilen toplantı kapsamında Bakanlığa yüklenen görevlere de değinen Tekin, bunlardan birinin eğitim öğretim hayatı içerisinde kadınların, kızların güçlü ve başarılı akademik eğitim süreçlerini yaşamaları olduğunu söyledi.

Tekin, ortaöğretimde 2002-2003 eğitim öğretim döneminde kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 42 olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bugün bu oran yüzde 90'lara çıkmış durumda. Ben bunu çok önemsiyorum. Bugün kadının güçlenmesiyle ilgili konuşuyorsak eğer kadınlarımızın, kızlarımızın eğitim öğretim hayatlarının içerisine dahil olması ve başarılı bir eğitim alması bunun olmazsa olmaz şartlarından biri. Aynı şekilde 2002-2003 eğitim öğretim yılında 100 yüksek öğretim öğrencisinden sadece 13 tanesi kız. Bugün ise 100 yükseköğretim öğrencisinin 49'u kız. Bu da çok gerçekten devasa bir adım. 2025'in başında katıldığımız bir uluslararası toplantıda da bu rakam dikkat çekici şekilde takdir edildi."

"Öğretmenlerimizin yüzde 62'si kadın"

Bakan Tekin, okullaşma oranlarında süreç içerisinde attıkları bütün adımları güçlendirerek devam ettirmek istediklerini vurguladı.

"Okullaşmayan, okula gelmeyen bir tek kız çocuğumuzun dahi kalmaması için Bakanlık olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz" diyen Tekin, bu anlamda kadınların, kızların güçlendirilmesi, eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için müfredatta birçok adımlar atıldığını ifade etti.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu anlamda güçlü ve önemli adımlar attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlık açısından üçüncü başlığımız eğitim öğretim hayatının dışında yani zorunlu eğitim çağımı tamamlamış kadınlarımızın bu anlamda güçlenmesi için attığımız adımlar. Olgunlaşma enstitülerimizden halk eğitim merkezlerimize kadar yaygın eğitim merkezlerimiz yaklaşık 4 bin farklı sertifikalı kurs programı organize ediyor. Bu programlarımızın büyük çoğunluğu kadınlarımızın gerek istihdamda gerekse toplumsal hayattaki statülerini geliştirecek bilgi ve becerileri kendilerine sunmak üzerine odaklanmış durumdadır. Her geçen dönem sayısını artırarak devam ediyoruz. Bu yıl son olarak özellikle bizim eğitim öğretim süreçlerinde çocuklarımızın velilerinin biraz daha aktif olmalarını arzu ettiğimiz için ebeveyn okulu başlığıyla bir program daha başlattık. Bu da bizim yaygınlaştırarak devam ettireceğimiz bir başlık.

Bakanlık açısından son başlığımız personelimiz içerisindeki kadın erkek oranı, personelimiz içerisindeki kadının temsilinin güçlenmesi. Şunun altını övgüyle çizmek isterim, MEB, Türkiye'de kadın istihdamının en yoğun olduğu bakanlıklardan biri. Şu an halihazırda bizim toplam personelimiz içerisinde kadınlarımızın oranı yüzde 58,75. Öğretmenlerimiz arasında ise bu rakam yüzde 62,46. Öğretmenlerimizin yüzde 62'si kadın. Bu da bizim için gurur verici bir vesile."