Bakan Tekin, Kampüse Hoş Geldin Programında Üniversite Anılarını Paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kampüse Hoş Geldin" programında, üniversite yıllarında yaşadığı deneyimler, akademik yolculuğu ve gençlerin eğitim hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Gençlik Kolları'nın sosyal medya kanalındaki "Kampüse Hoş Geldin" programına konuk olduğunu belirtti.

Programdan bir bölümü de hesabından paylaşan Tekin, "Hayatın her anı kıymetli, değerini bilmek lazım. 'Kampüse Hoş Geldin' video serisinin konuğu olduk, gençlere tecrübelerimizi anlattık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programda, üniversite tercihini yaparken Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin popülerliğinden etkilendiği belirten Tekin, "12 Eylül darbesinden sonra ortaokul ve lise eğitimimizi aldık. ve o darbe ortamında yaşadık. Dolayısıyla arzum yönetici olmak, siyaset yapmaktı. Onun için en önemli yer orasıydı, orayı tercih ettim. Türkiye bir daha darbelerle karşı karşıya kalmasın, demokrasi ülkemizde kurumsallaşsın, siyasetin üzerinde vesayet kalksın, bunları istediğimiz için orayı tercih ettik. Bütün öğrencilik hayatımda bunun mücadelesini verdim." açıklamasında bulundu.

Siyasal düşünce tarihi ve Türk siyasal hayatı derslerinde başarılı olduğunu kaydeden Tekin, üniversite arkadaşlarının çoğuyla görüşmeye devam ettiğini aktardı.

Okul hayatı boyunca çok iyi bir Türk halk müziği dinleyicisi olduğunu bildiren Tekin, "Türkü konusunda çok iyiyim. Türkülere hem müzik olarak bakıyorum hem de bir kültürün tanımı ve aktarımı olarak bakıyorum. Türkü sözlerini çok yakından takip ediyorum. Siyasetçilerle de polemiğe girerken bunları çok kullanıyorum." dedi.

Tekin, başka bir bölümü tercih etmesi durumunda bunun uluslararası ilişkiler bölümü olacağını dile getirdi.

Üniversiteye gelmeden önce en sevdiği yemeğin hamsi olduğunu söyleyen Tekin, "Üniversiteye geldiğimizde de paramız neye yetiyorsa vazgeçilmezimiz oydu." ifadesini kullandı.

Üniversite günlerinin çok çabuk geçtiğini belirten Tekin, "Kadrini kıymetini bilin. İçinizden geldiği gibi, arzu ettiniz şekilde, hayal ettiğiniz gibi yaşayıp dolu dolu geçirmeye çalışın. Gerçekten çok çabuk geçiyor. Tekrar o günlere dönmek mümkün değil." diye konuştu.