Bakan Tekin, 'İngilizce Dersi Öğretim Programı Eğitici Eğitimi' programında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eksik kaldığımız yer yabancı dil programlarının eksiklikleri giderecek şekilde revize edilmesiydi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bunu yaptık." dedi.

Bakan Tekin, Kızılcahamam'daki bir otelde düzenlenen "İngilizce Dersi Öğretim Programı Eğitici Eğitimi" programına katıldı.

Burada konuşan Tekin, 2 yılı aşkın süredir eğitimde hayata geçirilen uygulamalarda öğretmenleri de sürece dahil etmek istediklerini, teknik ve hukuki düzenlemelerle, öğretim programlarına kadar her sürece öğretmenleri de katmaya çaba harcadıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarihinde ilk defa öğretmenlerin sürece bu kadar aktif dahil edildiğini aktaran Tekin, yüzlerce öğretmenler odası etkinlikleri yaptıklarını, gittikleri illerdeki tüm ortamlarda öğretmenlerle birlikte süreci değerlendirdiklerini söyledi.

Tekin, "Bu değerlendirmeler neticesinde birçok kronikleşen problemi çözme çabasının içerisine girdik. Bir kısmında başarılı olduk. Bir kısmında zamana ihtiyacımız olduğu ve toplumun hazır olması gerektiği için bir yola çıktık, devam ediyoruz. İnşallah hep beraber bu şekilde çalışarak bu problemleri hep beraber çözeceğiz." diye konuştu.

Bakanlığa yönelik eleştirilere değinen Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Etrafımızda çok fazla tırnak içinde söylüyorum 'mevzuya at gözlüğüyle bakan' insanlar var. Hiçbir şeyden memnun olmuyorlar. Hiçbir düzenlemeyi doğru bulmuyorlar. Ben şunu merak ediyorum. Özellikle politik düzlemde baktığımızda Parlamento'ya gidiyoruz. Siyasi partilerin açıklamalarını, siyasetçilerin açıklamalarını izliyoruz. ya bir tane mi iyi bir şey yok arkadaşlar? Bir tane mi iyi bir şey yapılmıyor? Bir örnek olsun diye söylüyorum, 2024'te TIMSS skorları açıklandı. TIMSS'in değerlendirmeye aldığı kategoriler itibarıyla OECD'de ilk 3 içerisindeyiz, Avrupa ülkeleri arasında birinci olduğumuz alanlar var. Bir siyasetçi çıkıp da 'Öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, Bakanlığa teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir başarıyı elde ettikleri için' demiyorlar. O yüzden burada problem bizde değil. Problem onların bakış açılarında. Siz asla bu şekilde mevzulara bakan insanların söylediklerine itibar etmeyin. Doğru bildiğimiz yolda hep beraber yürüyeceğiz."

"Bu mantığı değiştirmemiz lazım"

Bakan Tekin, yabancı dil eğitimiyle ilgili kamuoyunda eleştirilerin bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'de zorunlu eğitim içerisinde yabancı dile, OECD ortalamasının yaklaşık 2 katına yakın zaman ayrıldığını belirten Tekin, "Zamanla ilgili problemimiz yok. Peki, öğretmen mi yetersiz? Öğretmenlerimizle ilgili de problem yok. Peki, materyal mi eksik? Materyalde de sorunumuz yok." dedi.

Öğrencilere İngilizce öğretilirken nasıl öğretileceğine dair programlarda bir sorun olduğunun altını çizen Tekin, şunları kaydetti:

"Problem ne öğretmenimizde ne materyalimizde ne de ayırdığımız zamanda. Çocuklara ne öğreteceğimizle ilgili bir sorunumuz var. Öğrettiğimiz şey şu, yıllarca bir sürü sınava girdik. Her sınavda ortalama bir İngiliz vatandaşının bilmediği gramatik kuralları çocuklara test sınavlarında sorduk. Bu şekilde dil öğrettiğimizi varsaydık, bir, bu mantığı değiştirmemiz lazım. İkincisi ölçme değerlendirmeyle ilgili bir sorunumuz var. Bunları ben kendi tespitlerim olarak söylemiyorum. Müsteşarken nerede hata yapıyoruz sorusunu bilim insanlarına bir araştırma konusu haline dönüştürdük. Oradaki verileri ben biraz daha basitleştirerek sizlerle paylaşıyorum. Biz çocuklarımıza yaptığımız test sınavında o kadar detay ve gündelik hayattan uzak bir ölçme değerlendirme sistemi uyguluyoruz ki çocuklarımız İngilizceden ya da herhangi bir yabancı dili öğrenmekten imtina ediyorlar, korkuyorlar."

Önceki yıllarda yoğunlaştırılmış yabancı dil sınıfları oluşturduklarını hatırlatan Tekin, başlatılan pilot uygulamanın ardından yabancı dilin doğru zamanda, doğru yaş grubunda, doğru sınıfta yoğunlaştırılmasıyla öğrencilerin yabancı dil öğrenebildiğini söyledi.

Tekin, yoğunlaştırılmış yabancı dil uygulamasını yaygınlaştıracaklarına işaret ederek, "Çoklu Yabancı Dil Modeli" pilot çalışmasının 1021 okulda uygulandığını ve bu okullarda öğrencilere 5'inci sınıfta haftalık 14 saat olmak üzere bir yabancı dilin yanı sıra ikinci bir yabancı dilin de yoğunlaştırılarak öğretildiğini anlattı.

"Yabancı dil öğrenmenin önündeki engelleri kaldırabilecek düzenlemeleri hayata geçirmiş olduk"

Bakan Tekin, öğrencilerin gündelik hayatta ana dil becerilerini yeterince geliştiremediklerini gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Kendi ana dilinde gündelik hayatta 300-500 kelimeyle konuşabilen bir çocuk, siz o çocuktan 1500-2 bin kelimeyle yabancı dil konuşmasını nasıl bekleyeceksiniz? Kendi ana dilini o kadar güçlü bir şekilde konuşamıyor. Oradan hareketle de 2023 yılında bir uygulama daha başlattık ve dedik ki çocuklarımızın hem diğer derslerde hem yabancı dil derslerinde akademik becerilerini artırabilmek için hem de toplumsal hayatta, toplumla, ailesiyle barışık, kendisini daha iyi ifade edebilen bireyler olarak yetişmesi için ana dil becerilerini yani Türkçe becerilerinin de gelişmesi gerekiyor ki kendisini yabancı dille ifade ederken de rahat etsin. 2023 yılı yaz aylarında başladığımızda ilk yaptığımız şeylerden bir tanesi Türkçe ve Türk dili edebiyatı dersleriyle alakalı çocuklarımızın hem geçme notunu 70'e çıkardık hem de o derslerin ölçme değerlendirme mekanizmalarının da dört temel beceri üzerinden yapılmasını sağladık.

Eksik kaldığımız yer yabancı dil programlarının bu söylediğimiz eksiklikleri giderecek şekilde revize edilmesiydi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bunu yaptık. Bu da hayata geçtikten sonra, uygulamaya başlandıktan sonra yabancı dil öğrenmenin önündeki engelleri kaldırabilecek bütün yeni düzenlemeleri hayata geçirmiş olduk. Artık bundan sonra bu eksikliklerin giderildiği uygulamaları hep beraber hayata geçirmek olacak. İnşallah, birlikte bunu yapacağız."

Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık genelgesinin bugün itibarıyla illere gönderileceğini de sözlerine ekledi.