Imam Hatip Okullarının Özgürlük Mücadelesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Türkiye'de imam hatip okullarının tarihçesi, Türkiye'nin, demokrasi, hukuk devleti, insan hakları mücadelesinin de bir iz düşümüdür. 2012 yılında yasalaşan 4+4+4 ile beraber imam hatip okulları bir kez daha özgürlüklerine kavuşmuş oldu." dedi.

Bakan Tekin, Büyük Çamlıca Camisi 1071 Kongre ve Etkinlik Salonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Okullarının 74. Yılında Başarı Örnekleri Sergisi ve Ödül Töreni'ne katıldı.

Buradaki konuşmasında, Türkiye'de 28 Şubat sürecinin yaşandığını hatırlatan Tekin, bu süreçte imam hatip okullarının köküne kibrit suyu dökülmeye çalışıldığını dile getirdi.

O dönemde imam hatip okullarının öğrencisiz kaldığını, ikinci sınıf muamelesi gördüğünü kaydeden Tekin, imam hatip okullarının alternatifi olarak çocukların FETÖ terör örgütünün okullarına yönlendirildiği bir dönemi 28 Şubat'ta yaşadıklarını ve bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde sona erdiğini söyledi.

Bakan Tekin, imam hatip liselerine uygulanan yaptırımlara ve engellemelere değinerek, " Türkiye'de imam hatip okullarının tarihçesi, Türkiye'nin, demokrasi, hukuk devleti, insan hakları mücadelesinin de bir iz düşümüdür. 2012 yılında yasalaşan 4+4+4 ile beraber imam hatip okulları bir kez daha özgürlüklerine kavuşmuş oldu." ifadelerini kullandı.

Müsteşar olduğu yıllarda tüm liselerin çağa, değişen pedagojik yaklaşımlara ve gelişen eğitim sistemine ayak uydurmasını sağlamak amacıyla bazı revizyon çalışmaları yaptıklarını ve bunlardan birinin "proje okul" kavramı olduğunu kaydeden Tekin, " Türkiye'de bulunduğu pozisyonda kendi emeklerinin karşılığını görmek isteyen, '65 bin okuldan farklı bir şeyler yapmak istiyoruz.' diyen öğretmen, idareci arkadaşlarımızın farklarını gösterebileceği bir alternatif üretmemiz gerekiyor dedik. Proje okul kavramını kanuna koyduk." sözlerini sarf etti.

İlahiyat fakültesinden mezun öğretmenlerin, imam hatip liselerinde İslami ilimler alanında 13 derse girdiğine dikkati çeken Tekin, bu durumun iş bölümü ve uzmanlaşma alanında uygun olmadığını, ilahiyat fakültesinden mezun öğretmenlerin de belirli alanlarda uzmanlaşmaları gerektiğini belirtti.

Tekin, "Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz ile beraber imam hatip liselerinde meslek derslerini veren, diğer okullara da din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini veren arkadaşlarımızın daha spesifik alanlarda uzmanlaşmasını sağlayan kadrolu atama alanları, YÖK ile beraber koordineli bir biçimde revize edildi." dedi.

İmam hatip okullarını dünya çapında bir model haline getirmek istediklerini söylediğini hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Dünyada çok farklı Müslüman ülkelere ya da Müslümanların yaşadığı Batı'daki ülkelere gittiğimizde imam hatip modelini eksik anlattığımızı görüyorum. Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir model yok. Yani hem İslami anlamda dini eğitim veren hem de beraberinde pozitif bilimlerde eğitim veren bir model yok. Bu bizim bir marka değerimiz. Bunu uluslararası bir marka haline dönüştürelim. Dünyanın her tarafında bu modelle okullar açabileceğimiz hale getirelim diyorum. Yakın bir zamanda bu konuda da çok farklı ülkelerde örnek teşkil edebilecek okullar açmış olacağız."

"İyi insan yetiştirmeyi odağına alan bir model inşa etmeye çalışıyoruz"

Eğitimin sadece çocuklara matematik, fizik, yabancı dil ve benzeri şeyleri öğreten bir mekanizma olmadığını vurgulayan ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne değinen Tekin, şunları söyledi:

"Biz önce iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmekle mükellefiz. Asıl şeyi unutuyoruz hep. Asli işlerimizi unutmasaydık bugün Filistin'de 60 binden fazla kardeşimiz şehit olmayacaktı. Asıl işlerimizi unutmasaydık, dünyanın neresinde bugün savaş çıkacak, zulüm ile karşı karşıya kalan insanlar olacak, temel hak ve hürriyetleri elinden alınmış insanlar olacak endişesi taşımazdık. Maarif Modeli'nde, iyi insan yetiştirmeyi odağına alan bir model inşa etmeye çalışıyoruz. Bir model inşa ettik, bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Asıl işimiz bu. Asıl bunu yapmak durumundayız."

Törene, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Muhammet Bilal Macit ile Celile Eren Ökten, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Dereceye giren öğrencilerin ödüllendirildiği program, aile fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi.