MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN'DEN İMAM HATİP OKULLARINA DESTEK

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekleri Sergisi ve Ödül Töreni Programı'na katıldı. Programda konuşan Bakan Tekin, "İmam hatip okullarını dünya çapında bir model haline getirmek istiyoruz dedim. İmam hatip okullarımızın kalitesini diğer okullarımızın da olduğu gibi imam hatip okullarımızın da kalitesini artıracak bazı adımları Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzle beraber yürütmeye çalışıyoruz. Bizim şu anda üzerinde çalıştığımız şey, Din Öğretim Genel Müdürümüzle beraber imam hatip liselerinde meslek derslerini veren diğer okullara da din kültürü ve ahlak derslerini veren arkadaşlar daha şüphesiz alanlarda uzmanlaşmasını sağlayan kadro veya tamamlarını YÖK'le beraber koordineli bir biçimde revize edelim" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni, imam hatip okullarının yeniden açılışının 74. yıl dönümünde, İstanbul Büyük Çamlıca Camii 1071 Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ödül Törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Bölümü öğrencilerinin seslendirdiği Sanatçı akademisyen Prof. Dr. Fatih Koca'nın şefliğindeki eserlerle başladı. 60'tan fazla imam hatip okulu, bilim, fen ve teknoloji alanındaki projeleriyle ödül aldı.

'DİN DERSİ VEREN ÖĞRETMENLER DERSLERİNDE UZMANLAŞACAK'

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İmam hatip okullarımızın kalitesini diğer okullarımızın da olduğu gibi imam hatip okullarımızın da kalitesini artıracak bazı adımları Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzle beraber yürütmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi üzerinde yine müsteşarken çalışmaya başladığımız zaman hala hayata geçiremediğimiz bir konu. O da şu imam hatip okullarında bilhassa meslek dersleri veren öğretmen arkadaşlarımızın genelde de bütün okullarımızda din, kültür ve ahlak derslerini veren arkadaşlarımızın mesleki gelişimlerini ve niteliklerini arttıracak adımlar atmamız lazım. Parantezi böyle aştığımızda bu kategorideki öğretmen arkadaşlarımızın ana referans değerlerinden bir tanesi olan iş bölümü ve uzmanlaşma kavramı etrafında düşündüğümüzde bu arkadaşlarımızın uzmanlaşmalarını da sağlamamız gerekiyor. Bizim şu anda üzerinde çalıştığımız şey din öğretim genel müdürümüzle beraber imam hatip liselerinde meslek derslerini veren diğer okullara da din kültürü ve ahlak derslerini veren arkadaşlar daha şüphesiz alanlarda uzmanlaşmasını sağlayan kadro veya tamamlarını YÖK'le beraber koordineli bir biçimde revize edelim" şeklinde konuştu.

'ÖĞRETMENLERİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE ATAMA GRUPLARI OLACAK'

Bakan Tekin, "Bizi şu anda öğretmenlik ya da din kültürü ahlak ilişki dersi öğretmenliğine kaynak teşkil eden fakültemiz ilahiyat fakültelerimiz, ilahiyat fakültesinden mezun olan bir öğretmen arkadaşımız, bir gencimiz biraz önce saydığım derslere de giriyor. Ortaokullarda bir dersine de giriyor. Şimdi burada din eğitiminin daha nitelikli olması daha efektif olması açısından ben diyorum ki yaş gruplarına göre farklılaşan yani ilkokul ve ortaokullarda dil kültürü ahlak bilgisi dersini veren, pedagojik anlamda bunun eğitimini alan farklı öğretmen atama grubu daha olsun. Dolayısıyla bu alanı da bu şekilde düzenlemiş olalım derim. Bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi.

'DİNİ EĞİTİMLERLE BERABER POZİTİF BİLİMLERE BERABER DERS VERİLECEK OKULLAR AÇMAK HEDEFİMİZ'

Bakan Tekin, "Bizleri dinlemeye tahammülü olmayan tahammül özürlü kişiler tahammül özürlü oldukları için anlamakta da zorlanan bazı kişiler bu cümleleri de anlamadılar. Yani hem İslami anlamda dini eğitimlere hem de beraberinde pozitif bilimlerde eğitim veren bir model yok. Bu bizim bir marka değerimiz. Ben şimdi diyorum ki bunu uluslararası bir marka haline dönüştürelim. Yani dünyanın her tarafında bu modelle okullar açabileceğimiz hale getirelim diyorum. Bunu da yanlış anlıyorlar. Neresini yanlış anlıyorlar onu da anlamıyorum gerçi. Ama yanlış anlıyorlar. Şimdi üzerine çalıştığımız konulardan bir tanesi de bu. İnşallah yakın bir zamanda bu konuda da çok farklı ülkelerde bu anlamda örnek teşkil edilecek okullar açmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'DÜNYAYA BARIŞ VE HUZUR GETİRECEK MEDENİYETİ, İMAM HATİP NESLİ İNŞA EDECEKTİR'

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş,"Medeniyet değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven, bilgili, erdemli ve ahlaklı bir neslin yetiştirilmesine bu okullar ve fedakar mümessilleri öncülük etmiştir. Zira imam hatip okulları peygamber efendimizin çağlar üstü örnekliğiyle her türlü aşırılıktan uzak, donanımlı bir yetiştirme özleminin tezahürüdür. İmam hatip okulları ve bu okullardan yetişen nesiller İslam'ın rehberliğinde merhamet medeniyetini yeniden inşa etmek gibi yüce bir. İdealin vücut bulmuş halidir. İmam hatip nesli bu kutlu nesli Müslümanların birlik ve beraberliğini bütün insanlığın huzur ve selametini amaçlayan büyük bir mefkureyi temsil etmektedir. Saygıdeğer bakanım, değerli kardeşlerim. Hepimizin şahit olduğu üzere bugün insanlık zor bir süreçten geçmektedir. Savaşlar, işgaller, katliamlar, insanlığı çepe çevre kuşatmış durumdadır maalesef. Yeryüzü iyiliğe, adalet ve merhamete muhtaç hale gelmiştir bugün. Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim ki yaşanan tüm bu sorunların temelinde bilginin hikmetten, teknolojinin ahlaktan ayrıştırılması yer almaktadır. Modern çağda ne yazık ki insani ve ahlaki değerler ötelenmiş, örselenmiş ve maalesef yitirilmiştir. İnsanların hayrına kullanmış bir medeniyetin varisleri ve imam hatip nesli olarak bizlere düşen insanlığın bu makus tarihini değiştirmek için mücadele etmek olmalıdır. İslam'ın. İnsana hayat veren hakikatlerini, adalet, şefkat ve merhamet gibi evrensel değerlerini daha güçlü bir şekilde hayata taşımak ve insanlığın idrakine sunmak olmalıdır. Tüm kalbimle inanıyorum ki Allah'ın lütfuyla bu maya tutmuş ve bu nesil içlerinden insanlığın içinde bulunduğu bunalımlardan, kurtuluşuna rehberlik eden çok güzel örnekler çıkar. Günümüzde, günümüzde de dünya, barış ve huzur, dünyaya barış ve huzur getirecek medeniyeti Allah'ın izni ve inayetiyle yine bu neslin devamı olan bu gençler İmam hatip nesli inşa edecektir. Onun için kanaatimce imam hatip neslinin varlığı gayreti ve örnek duruşu sadece milletimiz için değil tüm insanlık için hayati önem taşımaktadır" dedi.