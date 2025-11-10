Bakan Tekin: Gençlik, Atatürk'ün Emanetine Sahip Çıkmalıdır

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, attıkları her adımın, bağımsızlığa ve Cumhuriyet'e sahip çıkma şuuruyla hareket edecek bir gençlik yetiştirmek amacına yönelik olduğunu belirterek, "Atatürk'ün emanetine sahip çıkmanın gereğinin bu olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda edişinin 87'nci yılı olduğunu anımsatan Tekin, bütün gönüllerde bu vedanın hüznü, bütün hafızalarda bir ülkenin yeniden doğuşunun fikrinin bulunduğunu belirtti.

Atatürk'ün tam bağımsızlığı merkeze alarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin "ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek" görevini Türk gençliğine ödev olarak bıraktığının altını çizen Tekin, kendilerine de "bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyeti" hasıl olduğunda "vazifeye atılmak için içinde bulunacağı vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyecek" bir gençlik yetiştirme görevini tanımladığını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu görevin bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Attığımız her adım, bağımsızlığımıza ve Cumhuriyet'e sahip çıkma şuuruyla hareket edecek bir gençlik yetiştirmek amacına yöneliktir. Atatürk'ün emanetine sahip çıkmanın gereğinin bu olduğuna inanıyoruz. Onun bizlere bıraktığı en değerli emanet, bir milletin küllerinden yeniden doğabileceğine dair umuttur. Cumhuriyet'i yüceltmek, geçmişe duyduğumuz derin bağlılık ve saygı, geleceğimize karşı mesuliyetimizdir. Cumhuriyetimizin 102'nci şeref yaşında bugün eğitimden bilime, sanattan kültüre, adaletten üretime her alanda attığımız, bölgemize ve dünyaya yön veren adımlar, bu fikri mirası koruma irademizin en somut göstergesidir. Biz gücünü köklerinden alan ve geleceği cesurca kucaklayan nesiller yetiştirerek Cumhuriyet'in değerlerini geleceğin diliyle yeniden kuruyoruz çünkü biliyoruz ki emanete sahip çıkmak, onu durağan bir şekilde muhafaza etmek değil, çağın gerekleri doğrultusunda yeniden yorumlamak, yeni değerlerle yüceltmek ve yaktığı meşaleyi daha da yükseklere taşımaktır."

"Geliştirilen programlar yarının Türkiye'sini kurma azmimizin göstergesidir"

Bakan Tekin, bu görevin gereği olarak aklı önceleyen, merakı besleyen, başta kendisine emanet edilen Cumhuriyet olmak üzere değerleriyle güçlü bir insan yetiştirme gayreti olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tam da bu anlayışla inşa edildiğini belirterek, bu modelle hedeflerinin, geçmişin birikimiyle geleceğin ufkunu birleştirmek, bilgiyi hikmetle, erdemi insanla bütünleştirmek olduğunu bildirdi.

Maarif ailesi olarak bu yolda birlik ve beraberlik içinde azimle yürümenin bahtiyarlığı içinde olduklarını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Şanlı mazimizin sayfalarında yazan en önemli satırlardan biri, milletimizin tarih boyunca en büyük gücünün bilgiye ve eğitime verdiği önem olduğudur. Bu köklü mirastan aldığımız güç ve birikimle ülkemizin dört bir yanında açılan okullar, yapılan reformlar, geliştirilen programlar yarının Türkiye'sini kurma azmimizin göstergesidir. Bu vesileyle bir 10 Kasım'da daha aziz milletimizin Milli Mücadelemizle yazdığı muhteşem destana yön veren Gazi Mustafa Kemal'i rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyor, aynı zamanda onun 'muasır medeniyet' idealini, Türkiye Yüzyılı'nın vizyonuyla buluşturma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere topraklarımızı vatan kılan tüm kahramanlarımızın ruhları şad, makamları ali olsun."