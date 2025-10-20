Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'Bir Okul Bin Umut Gazze Kermesi'ni ziyaret etti

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Özdemir Gürocak İlkokulu'nda açılan 'Bir Okul Bin Umut Gazze Kermesi'ni ziyaret etti.

Bakan Tekin, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Özdemir Gürocak İlkokulu'nda Filistin'e destek için düzenlenen 'Bir Okul Bin Umut Gazze Kermesi'ni ziyaret etti. Tekin, stantları tek tek gezerek öğrenci, veli ve öğretmenlerle sohbet etti. Ankara'daki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde açılan kermesler 5 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Kermeslerden elde edilen gelir, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.

'BİR DÜNYA GENÇLİĞİ YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Bakan Tekin, geçen yıl başlatılan Eğitimde Maarif Modeli'ne değinerek, "Bu programın özü dünyada barışı ve demokrasiyi egemen kılmak, insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı daim kılmak üzere kurgulanmış bir modeldi. 'Erdem, Değer, Eylem Modeli' kapsamında biz kendi içinde barışık, toplumuyla barışık, dünyayla barışık; toplumda, dünyada demokrasiyi, huzuru, adaleti isteyen insan haklarına saygılı ve dünyanın neresinde olursa olsun hakkı ihlal edilmiş mazlumların yanında duran bir kuşak, dolayısıyla bir dünya gençliği yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Bakan Tekin, dünyada eğitim öğretim sistemlerinin bu değerleri ıskaladığına dikkat çekerek, "Iskaladığını nereden anlıyoruz? Eğer atlamasaydı dünyada bugün Filistin'de 60 binden fazla insanımız şehit edilmemiş olurdu. Dünyanın birçok bölgesinde Ukrayna'dan Uzak Asya'ya kadar birçok bölgede savaştan, insan hakları ihlallerinden bahsetmemiş olurduk. Eğitimciler olarak bu kuşakları biz yetiştiriyoruz. Demek ki bir yerde bir eksik yapıyoruz. Biz dünyaya bunu hatırlatmak istiyoruz. Bu vesileyle geçen yıl eğitim öğretime başlarken 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' temasıyla başlatmıştık. Bu yıl yine 7 Ekim'de çocuklarımızın Gazze'yi, Gazze'de yaşananları, İsrail zulmünü unutmaması adına bir etkinlikle başlattık. Bugün de Gazze'nin, Filistin'in yeniden inşası için oradaki insanların, oradaki çocukların temel hak ve hürriyetlerini yaşayabilecekleri, barınabilecekleri, eğitim öğretimi alabilecekleri bir vatan inşa edebilmek için biz de üstümüze düşeni yapalım dedik. Okullarımızda böyle bir gönüllü kermes etkinliği başlattık. Bunun ilk örneği Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
