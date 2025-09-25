Bakan Tekin, Gaziantep'te bir okula sürpriz ziyaret gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep programı kapsamında bir okula sürpriz ziyarette bulundu.

Bir dizi program için kente gelen Bakan Tekin, Valilik ziyareti öncesi program dışı merkez Şehitkamil ilçesinde bulunan Emel-Galip Hasırcı Ortaokulu'na giderek incelemelerde bulundu.

Okul bahçesinde beden eğitimi dersine katılan öğrencilerle sohbet eden Tekin, öğrencilerle yakından ilgilendi, onlarla sohbet etti.

Daha sonrasında öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, onların taleplerini dinledi.

Tekin, ziyaretin ardından öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ve diğer ilgililer yer aldı.