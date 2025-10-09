Bakan Tekin, Filistinli Öğrencilerin Resim Sergisini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'ye gelen Filistinli öğrencilerin yaptığı eserlerden oluşan "Umut Acıya Direnirken" adlı resim sergisini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Sergi Salonu'nda düzenlenen sergiye katılan Tekin'i, Filistinli öğrenciler çiçeklerle karşıladı.

Tekin, yarım kalan eğitimlerine devam edebilmek için Milli Eğitim Bakanlığının yaz okuluna katılan 13 Filistinli öğrencinin yaptığı yağlı boya ve akrilik çalışmalarından oluşan 101 eserin yer aldığı sergiyi gezdi, öğrencilerden resimlere ilişkin bilgi aldı.

Sergideki eserlerde, savaşın gölgesinde büyüyen gençlerin özgürlük, umut, direniş ve barışa dair duyguları yer alıyor.

"İnşallah barışın, adaletin egemen olduğu dünyayı inşa ederiz"

Serginin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımın ikinci yılını doldurduğunu hatırlattı.

Dünyada temel hak ve hürriyetleri korumak ve barışı tesis etmekle mükellef yapıların uzun süredir sessiz kaldığını ifade eden Tekin, "Bu soykırımın bitmesi için son anlarda da olsa uluslararası camia hareket geçti. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı, İsrail'i kınayan ülkelerin sayısı arttı. Gönül arzu ederdi ki en başından itibaren bu olsaydı, olmadı." dedi.

Bakan Tekin, 2023'te başlayan soykırımdan bu yana Türkiye'nin, Filistinlilerin yanında olduğunu vurgulayarak, Bakanlık olarak eğitim öğretim hakkından mahrum kalan, ailesini kaybeden çocuklara okulların kapılarını açtıklarını ifade etti.

Sergide, Türkiye'de eğitimine devam eden yaklaşık 750 Filistinli öğrenci arasından, 13 öğrencinin yaz okulunda yaptığı resimlerin yer aldığını belirten Tekin, öğrencilerin resimlerinde kendi bakış açılarından ülkelerinde yaşanan soykırıma ilişkin duygu ve düşüncelerini anlattıklarını söyledi.

Herkese sergiyi ziyaret etmeleri yönünde tavsiyede bulunan Tekin, şunları kaydetti:

"İnşallah her insanın, insan olmasından kaynaklanan temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alındığı, barışın, insan haklarının, hukukun, adaletin, demokrasinin egemen olduğu bir dünyayı hep beraber inşa ederiz. 'Ama'sız, 'fakat'sız dünyanın neresinde olursa olsun zulme maruz kalan temel hak ve hürriyetleri elinden alınan herkesin, insan olmamızdan dolayı yanında olmamız gerekiyor. Bize, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşen bu. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunun sorumluluğuyla hareket etmeye çalıştık. İnşallah, barışın, adaletin egemen olduğu dünyayı inşa ederiz."