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Bakan Tekin, evde eğitim gören depremzede öğrenciye karnesini verdi

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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim gören Hataylı depremzede öğrencinin evine giderek, karnesini verdi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim gören Hataylı depremzede öğrencinin evine giderek, karnesini verdi. Bakan Tekin, Ankara'nın Çankaya ilçesinde evde eğitim gören Çankaya Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Hataylı depremzede Hasan Buğra Genç'i evinde ziyaret etti. Bakan Tekin, Hatay'daki depremde babasını ve iki kardeşini kaybettikten sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya gelen ve deprem etkisiyle yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle evde eğitim gören Genç'e karnesini ve takdir belgesini verdi. Tekin, Genç'in yaşadığı felakete rağmen takdir belgesi almaya hak kazandığını belirterek, başarısından dolayı tebrik etti. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Çankaya Ankara Eğitim Güncel Haberler

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