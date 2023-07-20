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BAKAN TEKİN ELAZIĞ DA

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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi temas ve ziyaret için Elazığ'a geldi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi temas ve ziyaret için Elazığ'a geldi. Bakan Tekin, valilik bahçesinde Elazığ Valisi Ömer Toraman ve protokol tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Tekin'e, Vali Toraman, Harput Arap Baba tavan çinisi hediye etti. Tekin, daha sonra Toraman ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Elazığ Ömer Güncel Haberler

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