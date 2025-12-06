Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "5. İstanbul Eğitim Zirvesi" paylaşımı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfınca düzenlenen 5. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin, tüm dünya çocuklarının geleceğine olumlu katkılar sunması temennisinde bulundu.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizin yurt dışında faaliyet gösteren güzide kurumlarından Türkiye Maarif Vakfı tarafından 'Dünyayı Eğitimle İyileştirmek' temasıyla gerçekleştirilen 5. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin evlatlarımızın ve tüm dünya çocuklarının geleceğine olumlu katkılar sunmasını diliyorum. Eğitimin iyileştirici gücüyle daha güzel bir dünya mümkün."