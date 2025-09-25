Bakan Tekin: Eğitime Toplum Olarak Destek Olmalıyız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim ve öğretim süreçleri gerçekten çok ağır bir yük, ısrarlı bir biçimde meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, hayırsever ailelerin bize bu süreçte yardımcı olmasını talep ediyoruz." dedi.

Tekin, Gaziantep'te eğitime katkı sunan hayırseverlerle bir araya geldiği toplantıda, kente 3 önemli okulun kazandırılmasında katkısı olanlara teşekkür etti.

Eğitime katkı sunan hayırseverlerle çeşitli vesilelerle bir araya geldiklerini belirten Tekin, benzer anlamlı buluşmaların artmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Eğitim sürecine toplumun her kesiminin katkı sunması gerektiğini anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Eğitim ve öğretim süreçleri gerçekten çok ağır bir yük, ısrarlı bir biçimde meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, hayırsever ailelerin bize bu süreçte yardımcı olmasını talep ediyoruz. Eğer bu yardımlar olmazsa eğitim öğretim süreçlerimizin sac ayaklarından birisi eksik kalıyor. Yaklaşık olarak çocuklarımız 12 yıllık zorunlu eğitim sürecinde yani 18 yaşına gelinceye kadar toplamda 160 bin saat civarında ömür yaşıyor, bunun 10 bin saat civarı okullarda öğretmenleriyle geçiyor. Kalan kısmı ise toplam 160 bin saatin yüzde 10'u bile yapmıyor. Kalan kısmını toplumun diğer kesimleriyle beraber geçiriyor, sokakta, ailesinin yanında, sosyal ortamlarda bulunarak geçiriyor. Şimdi biz çocuklarımıza belli davranışlar kazandırmaya çalışıyoruz. Belli kültürel ögeleri aktarmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz hayatının yaklaşık olarak 10'da birini bile bizimle geçirmiyor, dolayısıyla hayatlarının 10'da 9'unu geçirdiği birlikte olduğu kitlelerin de biz eğitimcilere desteği olması lazım."

Çocuklara okullarda bazı davranışlar kazandırmaya çalıştıklarını aktaran Tekin, "Biz çocuklarımıza okulda çöp atmamayı, trafikte saygı duymayı öğretmeye çalışıyoruz. Annesiyle, babasıyla yürürken etrafa bir bakıyorsunuz, sokaklara çöp atan insanlar ya da trafikte birbirlerine kötü davranan insanlar. Hal böyle olunca eğitimin bir tarafı bir ayağı eksik kalıyor. Gelin bu işi hep beraber yapalım, aileler, meslek örgütleri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları üzerine düşeni yapsın, öğretmenlerimiz zaten üstüne düşeni yapıyor." diye konuştu.

Bakan Tekin, görev süresi boyunca hayırseverlerin yaptığı okulların tamamının açılışına katılmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Tekin, konuşmasının ardından katkılarından dolayı hayırseverlere teşekkür plaketi verdi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de toplantıya katıldı.