Bakan Tekin, "Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesi"nde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde bulunduğumuz bu dönemde pek haklı olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın istikbalinden ve ülkemizin gidişatından emin olmak istiyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde bulunduğumuz bu dönemde pek haklı olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın istikbalinden ve ülkemizin gidişatından emin olmak istiyoruz. Türlü komplikasyonlara maruz kalan bir zihin dünyasını elimizde tutmanın imkanları üzerinde her zamankinden daha fazla sorumluluk hissediyor ve güçlü bir arayış noktası olarak öze dönüş konularını müzakere ediyoruz." dedi.

Bakan Tekin, NUN Eğitim ve Kültür Vakfınca Beykoz'da düzenlenen "Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sloganlaştırdığı Türkiye Yüzyılı projeksiyonunu inşa edecek bir pozisyonda bulunmaktan dolayı taşıdıkları sorumluluğun farkında olduklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Tekin, emperyal dünya düzeninin bir kez daha iflas ettiği bir sürece şahitlik ettiklerini belirtti.

Tekin, üniversitelerde yıllarca anayasa hukuku ve insan hakları gibi konularda dersler anlattığını belirterek, "Son yıllarda yaşadığımız gelişmeler, anlattığımız her şeyin koca bir yalan olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

"Eğitimin ana kurgusu iyi vatandaş yetiştirmek"

Eğitimin ana kurgusunun iyi vatandaş yetiştirmek olduğunu, bu kapsamda zirvenin bu yılki teması öze dönüşün de manidar bir başlangıç olduğunu ifade eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öze dönüş, mevcut durumdan duyulan bir memnuniyetsizliğin, kaotik bir yaşama biçiminden açık, sade, sürdürülebilir bir hakikat rejimine yönelme arayışını ifade ediyor bizim açımızdan. Bizler de Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde bulunduğumuz bu dönemde pek haklı olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın istikbalinden ve ülkemizin gidişatından emin olmak istiyoruz. Türlü komplikasyonlara maruz kalan bir zihin dünyasını elimizde tutmanın imkanları üzerinde her zamankinden daha fazla sorumluluk hissediyor ve güçlü bir arayış noktası olarak öze dönüş konularını müzakere ediyoruz."

Bakan Tekin, eğitimde genel amacın bireylerin bilgi, beceri, değer ve davranışlarını geliştirmek olduğunu kaydederek, "Amacımız, onları topluma ve hayata hazırlamak ve kişisel potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaktır. Bu amaçla da eğitim, bireylerin hayatları boyunca süren bir öğrenme süreci olarak belirleyicidir. Okul, üniversite, meslek eğitimi, özel kurslar ya da kendi kendine öğrenmek gibi farklı şekillerle de gündemimize gelir." ifadelerini kullandı.

Eğitimin insan yetiştirme düzeninin en dominant parçası olduğuna dikkati çeken Tekin, her toplumun gündelik yaşamının belli başlı rutinlerini, geçmişini ve gelecek tasavvurunu eğitim sayesinde şekillendirmek, temellendirmek ve hayata geçirmek zorunda olduğunu söyledi.

"Dünyanın yeni hallerini doğru ve sahici analizlerle ele almaya mecburuz"

Tekin, eğitimde gelecek yıllarda karşı karşıya kalacakları birtakım sıkıntıların küresel düzen içerisinde şimdiden sinyallerini vermeye başladığını kaydederek, "Yapay zeka teknolojileri insan kaynaklarının gücünü zayıflatacak haksız bir rekabet alanı üretirken, sanal dünyaların ürettiği yeni tartışma ve sorunlar pek çok noktada eğitimcileri zorlayacak durumlara gelmiştir. Bu yeni ve sıra dışı durumun eğitim alanında sorunları çeşitlendireceği, hatta bu sürecin açığa çıkaracağı gerilimin bizi ciddi anlamda öze dönüş kavramıyla daha sıkı buluşmak zorunda bırakabileceği söylenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim politikalarının doğru bir şekilde belirlenmesinin, toplumun gelişimi ve ilerlemesi için kritik bir faktör olduğuna dikkati çeken Tekin, toplumsal ihtiyaçların, araştırma ve verilere dayalı yaklaşımın dikkate alınmasının, kaliteli ve nitelikli bir eğitim sisteminin oluşturulmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Tekin, herkesin sürece dahil olması ve insanlığın maruz kaldığı değişimi serin kanlı bir biçimde ele alıp değerlendirme yapması gerektiğini belirterek, "Bu çerçevede herhangi bir paniğe fırsat vermeden dünyanın yeni hallerini doğru ve sahici analizlerle ele almaya mecburuz. Bu analizleri yaparken bize dayatılan oryantalist bakış açılarından kurtularak, bizim öteden beri kullanışlı bir sorumluluk alanı olarak canlı tuttuğumuz maarif davamız, bugün bizlerden yeni hedeflere yönelmede güçlü argümanlar, yeni paradigmalar, sahici hedefler, uygun ve sürdürülebilir planlamalar beklemektedir." ifadelerini kullandı.

"Bu gidişatı sorgulamak zorundayız"

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak da daha müreffeh, adil, huzurlu ve insanca bir gelecek için çözümü, sorunları doğuran sistemin içinde aramayı reddettiklerini aktardı.

Albayrak, son 29 günde Gazze'de bebeklerin, çocukların ve kadınların her gün tonlarca bombanın altında can verdiğini dile getirdi.

Dünyanın alarm verdiğini kaydeden Albayrak, "Tarihte görülmemiş bir hızla ilerleyen bilgi teknolojileri, uzay teknolojileri, yapay zeka algoritmaları eğer insanlığın hizmetinde olmayacaksa, insanı yaşatmayacaksa, insanın yeryüzünde varlığını tehdit edecekse bu gidişatı sorgulamak zorundayız." diye konuştu.

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile alanında uzman akademisyenler, öğretmenler ve davetliler katıldı.