Bakan Tekin, eğitim- öğretim yılının sona ermesi nedeniyle mesaj yayımladı

2025 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Tekin, mesajında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere ayrı ayrı seslenerek teşekkürlerini iletti.

Bakan Tekin, eğitim- öğretim yılının sona ermesi ile ilgili yayımladığı mesajında öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve mesai arkadaşlarına ayrı ayrı seslendi. Bakan Tekin, eğitim öğretim yılını milletin çocuklara duyduğu sorumlulukla, öğretmenlerin fedakarlığı ve öğrencilerin gayreti ile tamamladıklarını belirterek, "Bu süreçte bizlere güvenen, bizleri destekleyen ve eğitimin her kademesinde bizimle omuz omuza yol yürüyen tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

'EĞİTİMDE KÖKLÜ BİR ANLAYIŞ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİK'

Türkiye'nin dört bir yanındaki eğitim yuvalarında 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmenin inanç, sabır ve özveriyle sürdürdüğü bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktıklarını ifade eden Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde attığımız devasa adımlarla bugün geldiğimiz nokta; yıllara yayılan büyük bir gayretin, milletçe eğitime verdiğimiz değerin ve eğitim ailesi olarak taşıdığımız sorumluluğun bir göstergesidir. Bu çabanın nereden nereye geldiğini daha iyi kavrayabilmek için geriye dönerek 2002-2003 eğitim öğretim yılı ile bugünü karşılaştırdığımızda, öğrenci sayımız yüzde 30,8 onaranında artarken öğretmen sayımızın yüzde 123,3, derslik sayımızın yüzde 103,4, eğitim kurumu sayımızın ise yüzde 65,9 oranında arttığını görüyoruz. Bu veriler, Türkiye'nin geleceğine ve evlatlarına duyduğu inancın ve güvenin yalnızca bazı alanlardaki rakamlara yansıyan neticeleridir. Bu sayısal büyümelerin yanı sıra nitelikli bir dönüşüm için de çok kıymetli hamleler yaparakTürkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni eğitim sistemimize kazandırdık. Öğrencilerimizi çağın gereklilikleriyle uyumlu kılma, milli ve manevi değerlerimizle donatma iradesinin bir sonucu olan; öğrenmeyi sadece bilgi aktarımına değil, anlam arayışına dönüştüren bu modelle hem eğitimde köklü bir anlayış değişikliğine gittik hem de öğretmenlerimizi bu sürecin temel taşı görerek yol aldık" ifadelerini kullandı.

'TATİL DİNLENMEKTEN İBARET DEĞİLDİR'

Mesajında öğrencilere seslenen Bakan Tekin, "Bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktınız. Bu süreçte gösterdiğiniz çaba, sabır ve kararlılık için her birinizi yürekten kutluyor, gözlerinizden öpüyorum. Şimdi, tüm yılın yorgunluğunu atacağınız, kendinizi yenileyeceğiniz ve belki de kim olduğunuzu yeniden keşfedeceğiniz bir yaz tatili sizi bekliyor. Unutmayın, tatil dinlenmekten ibaret değildir. Tatil, aynı zamanda düşünmenin, derinleşmenin, ilgi alanlarını keşfetmenin ve kendi iç sesinizi duymanın da fırsatıdır. Bu yaz, sizden beklentimiz çok basit ama çok kıymetli. Kendinize vakit ayırın. Kitaplarla dost olun, çok kitap okuyun. Günlük tutun; yaşadıklarınızı, duygularınızı, düşüncelerinizi yazıya dökün. Bu, hem kendinizi tanımanızı hem de deneyimlerinizi kayıt altına almanızı sağlar. Merak ettiğiniz konuların peşine düşün. El verdiğince yeni yerler görün, yeni şeyler öğrenin, yeni beceriler edinin, farklı ortamlarda bulunun, büyüklerinizi ziyaret edin, yeni insanlarla tanışın; onları dinleyin, gözlemleyin çünkü kendinizi geliştirmek için en iyi yol, hayatı bütün yönleriyle tanımaktan geçer. Dijital mecralarda geçireceğiniz zaman dilimlerinde mümkün olduğunca nitelikli içeriklere; öğretici, geliştirici kaynaklara yönelin. Öğrendiklerinizi paylaşın, düşüncelerinizi üretime dönüştürün. Unutmayın ki dijital dünya sizi tüketen değil, size yürüyeceğiniz yeni yollar açan bir araca dönüştüğünde faydalı olacaktır. Hayal kurmaktan, soru sormaktan, öğrenmekten, düşünmekten ve en önemlisi kendiniz olmaktan asla vazgeçmeyin. Biz size güveniyor ve yaz tatilinin içinizdeki potansiyeli daha da parlatacağına gönülden inanıyoruz. Her biriniz, bizim için çok kıymetlisiniz, bu ülkenin umudusunuz, Türkiye Yüzyılı'na ışık tutacak birer meşalesiniz. Güzel bir yaz geçirmeniz dileğiyle sağlık ve ilham sizinle olsun" dedi.

'BU MUAZZAM ÜLKÜ SİZLERİN OMUZLARINDA YÜKSELECEKTİR'

Bakan Tekin, öğretmenlere yönelik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bizler eğitimi bir ülkenin en asli meselesi olarak gören bir anlayışa sahibiz. Çünkü biliyoruz ki bir milletin istikbali sınıflarda kurulur, öğretmen kürsüsünde yoğrulur, bir çocuğun yüreğine dokunarak başlar. Her biriniz, ders anlatırken umut verdiniz, yol gösterdiniz, hayatlara dokundunuz. Eğitim ordumuzun onurlu neferleri olarak ülkemizin yarınlarına katkınız tarifsizdir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Öğretmenler, cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir' sözleri maarifimizin siz neferlerini, milletimizin istiklal ve istikbal yürüyüşünün kılavuzları kılmaktadır. Bu muazzam ülkü, dün olduğu gibi bugün de yarın da ve tüm zamanlarda sizlerin omuzlarında yükselecektir. Emeğinizle yücelttiğiniz, ufkunuzla ışıttığınız bu kıymetli kılavuzluktan dolayıdır ki necip milletimizin öğretmenlerimize duyduğu saygı ve minnettarlığın kelimelere dökülebilecek bir karşılığı yoktur. Tüm yılın yorgunluğunu geride bırakacağınız, beden ve zihinlerinizi dinlendireceğiniz kısa bir molanın arifesindeyiz. Bu sürecin sonunda önümüzdeki eğitim öğretim yılına ufkumuza yön verecek yeni fikirler ve ülkemizi 21. yüzyılın dünyasında daha ilerilere taşıyacak yeni hayallerle okullarımıza döneceğinize yürekten inanıyorum. Ülkemizin yarınları uğrunda verdiğiniz emek ve üstlendiğiniz kıymetli sorumluluklar için hepinize en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu kısa molanın eğitim yolculuğunda birlikte yürümekten onur duyduğum siz kıymetli öğretmenlerimize sağlık ve esenlik içinde, sevdiklerinizle geçireceğiniz bir dönem olmasını diliyorum."

'EN BÜYÜK PAYDAŞIMIZ SİZLERSİNİZ'

Bakan Tekin veliler için ise "Çocuklarımızın yetişmesinde en büyük paydaşımız sizlersiniz. Eğitim, okulda olduğu kadar evde, sokakta, mahallede, yolculukta. Yani hayatın her anında devam ediyor. Çocuklarımızı içtenlikle dinlemek sadece yakınlığı değil, güveni ve aidiyeti de pekiştirir. Birlikte yapılan bir iş, bir sofranın etrafında kurulan bağ, küçük ama içi dolu bir sohbet onların dünyasında en kalıcı izler bırakan kıymetli paylaşımlardır. Sizlerin rehberliği ve desteği sayesinde öğrencilerimiz yalnızca akademik başarıya değil; karaktere, ahlaka ve sağlam bir duruşa da sahip oluyor. Değerler çocuklara sadece sözle değil, davranışla aktarılır. Unutmayalım ki siz okumadan onlar okumayacak, siz çalışmadan onlar çalışmayacak, siz sevinmeden onlar neşelenmeyecek. Çocuklarımız bizden duyduklarından çok, bizimle yaşadıklarını ve bizi nasıl gördüklerini hatırlar. Bu yüzden değerlerin en güçlü taşıyıcısı, anne babaların gündelik hayat içindeki varlığı, evladıyla kurduğu yakın bağdır. Çocuklarımızla kurduğunuz bu gönül bağı, onların hem bugünkü mutluluğunu hem de yarınki kişiliğini inşa edecektir. Bu yolda sizleri desteklemek için Bakanlığımız, 'Velivizyon' ve 'Aile Okulu' projeleri, rehberlik hizmetleri ve dijital ebeveynlik içerikleriyle yanınızdadır. Gösterdiğiniz iş birliği için her birinize gönülden teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri, merkez teşkilatı tüm teknik ve idari personele de seslenen Bakan Tekin, "'Türkiye Yüzyılı' ülkümüzün her anında emeği olan sizlere teşekkür ediyorum. Her başarı, özverili gayretlerin birleşmesinden doğar. Sizler birlikte yürüdüğümüz tüm yolların çığır açanları, isimsiz kahramanlarısınız. Her birinizi vefa ve muhabbetle selamlıyorum. Eylülde okullarımızda daha güçlü, daha zinde buluşmak dileğiyle tüm öğrenci ve öğretmenlerimize mutluluk ve esenlik içinde bir tatil dönemi temenni ediyorum. Sağlıcakla kalın" dedi.