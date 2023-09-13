Bakan Tekin, devlet bursuyla yurt dışına gönderilen öğrencilerle buluşma programında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1416 sayılı Kanun kapsamındaki yurt dışı bursiyerlerine yönelik, "Sürecin içerisindeki bütün problemlerinizi çözebilecek, çözmek isteyecek bir ekip olarak karşınızda olduğumuzu deklare ediyorum." dedi.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen "Devlet Bursu ile Lisansüstü Öğrenim Görme Amacıyla Yurtdışına Gönderilen Öğrenciler ile Buluşma" programında konuştu.

Salonda bulunan eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile 2013'te Milli Eğitim Bakanlığında çalışmaya başladıklarını hatırlatan Tekin, o yıllarda müsteşarlık görevini yürütürken TÜBİTAK Başkanı, YÖK Başkanı, ÖSYM Başkanı, Bakan Avcı ve kendisinin de katılımıyla toplantılar yaptıklarını, ilk ele aldıkları konulardan birinin 1416 sayılı Kanun kapsamındaki devlet bursları olduğunu söyledi.

Üniversitede asistanlık yıllarındaki 1416 bursiyerliğine ilişkin bir anısını anlatırken duygulanan Bakan Tekin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde asistanken yurt dışına gitmek ve 1416 bursiyeri olmak için sınava girdiğini, sınavı kazanmasına karşın 28 Şubat sürecinde bakanlıktan "Yurt dışına gönderilmeniz uygun bulunmamıştır" şeklinde yazı geldiğini anlattı.

Yazıda hiçbir gerekçeye yer verilmediğini belirten Tekin, kendisi için bunun bir imtihan vesilesi olduğunu, yıllar sonra 2013'te 1416 bursiyerleriyle ilgili karar verebilme imkanına kavuştuklarını ifade etti.

Bakan Tekin, 1416 bursiyerlerine ilişkin gözden geçirilmesi gereken konular üzerine müsteşarlık yıllarında eski Bakan Nabi Avcı'yla yaptığı görüşmelerden detaylar verdi.

Bu burs sisteminin 2013'te FETÖ tarafından abi-abla statüsünde yurt dışına adam gönderme mekanizmasına dönüştürülmeye çalışıldığını anlatan Tekin, bu durumun da konuya odaklanmaları gerektiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Yusuf Tekin, o yıllarda "1416" ile ilgili yaptıkları yasal düzenlemenin altındaki önemli hususlardan birinin de Nabi Avcı'nın karakterinde gizli olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlarımızın insani problemlerini, o zamanın bürokratik ve siyasi yapılarıyla konuşarak çözdük." dedi.

Bursiyerlerin uçak biletleri, sağlık giderleri, döndüklerindeki kadroları gibi sorunlarına çözümler ürettiklerini aktaran Tekin, "Rektörler, dışarıdan gelen eski adıyla bir yardımcı doçente, 'bana oy vermeyecek' mantığıyla kadro vermiyorlardı. Böyle bir garabet durumla karşı karşıyaydık. Biz, hocamın da talimatlarıyla o süreçte arkadaşlarımızın hem ekonomik hem akademik hem de insani problemlerini çözecek tedbirler aldık. Huzurlarınızda hocama tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." diye konuştu.

Bakan Tekin, o yıllarda Türkiye'nin dış politikası konusunda uzmanlar yetiştirmek için attıkları adımları da anlattı. Programın içine ülke ve bölge çalışmaları başlığıyla bir alan eklediklerini belirten Tekin, Türkiye'nin dış politika ilişkilerini geliştirmesi beklenen ülkelerde yetişmiş bursiyerler konusunda düzenlemeler yaptıklarını ve bu alanda 500'e yakın bursiyer seçtiklerini ifade etti.

Bursiyerlerden tez çalışmalarını farklı konular üzerine yapmalarını, yaşadıkları ülkelerin sosyoekonomik ve toplumsal yapısını tanıyabilecek şekilde geliştirmelerini istediklerini aktaran Tekin, ayrıca Türkiye'deki üniversiteleri de belli çalışmalarla kümelendirecek şekilde tasnifler yaptıklarını söyledi.

Tekin, "Bizim gönderdiğimiz 15-20 bursiyer, döndüklerinde üniversitelerde bu konularla ilgili bir araştırma merkezi kursun ve dış politikada Cumhurbaşkanımız, dış politikamızı yöneten Dışişleri Bakanlığımız veya ilgililer, herhangi bir ilgili detaylı bir çalışma istedikleri zaman bu merkez, kendilerine bu akademik çalışmayı sunsunlar istemiştik. Bu benim hayalimdi. Şimdi ne durumda onu da gözden geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bursiyerlerimizin akademik pozisyonlarına uygun kadrolara atanmaları için tedbirler aldık"

Bakan Tekin, Aziz Nesin'in Seyyar Köfteciler Talimatnamesi hikayesini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bizim hocamla o yıllarda üzerinde durduğumuz konulardan biri de döndüklerinde köfte arabasının camından hareketle optik mühendisine bir talimatname hazırlama komisyonunda üyelik görevi verilmesin istedik. Arkadaşlarımız, mağdur olmasınlar, eğitimlerine, akademik pozisyonlarına uygun kadrolara atansınlar istedik, bununla ilgili tedbirler aldık. Biz o dönem, bu konuyu gerçekten ana konularımızdan bir tanesi yapmıştık. Arkadaşlarımızla sürekli her gittiğimiz yurt dışı seyahatinde mutlaka 1416 bursiyerlerini topluyorduk. Büyükelçilerimizden 1416 bursiyerleriyle ilgili neler yaptıklarını sorup onları arkadaşlarımızın problemlerini çözmek konusunda teşvik ediyorduk. Şimdi aynı şeyleri yine yapacağız."

Yusuf Tekin, bursiyerlerin, "bir ağabeyi, arkadaşı, dostu" olarak Bakanlıkta her türlü problemlerinin arkasında durarak hak ettikleri şekilde yetişmeleri ve Türkiye'de hizmet verebilmeleri için ellerinden geleni yapacak bir ekip ve Milli Eğitim Bakanı olarak karşılarında olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir konuda teşekkür etmek istediğini dile getiren Tekin, "Cumhurbaşkanımız, kendi insan kaynağı yetiştirme projeksiyonunun merkezine aldı ve '5 yılda 5 bin bursiyer' mantığıyla yola çıktıktan sonra toplamda 2002 yılına kadar gönderilenin iki katına yakın sayıda bursiyeri yurt dışına göndermiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu açıdan şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, bursiyerlere, "Sürecin içerisindeki bütün problemlerinizi çözebilecek, çözmek isteyecek bir ekip olarak karşınızda olduğumuzu tekrar deklare ediyorum. Bizler, sizlere bu başarılarınızı ödüllendirmek hak ettiğiniz değeri vermek için buradayız." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.