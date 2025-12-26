Bakan Tekin: Deprem bölgesinin tamamında, 13 bin 321 dersliği eğitim-öğretime almış durumdayız

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu an itibarıyla biz deprem bölgesinin tamamında, 13 bin 321 dersliği eğitim-öğretime almış durumdayız. Planladığımız derslikler bittiğinde 11 ilimizin tamamında yaklaşık olarak bin 553 okulda, 23 bin 860 dersliğimiz bitmiş olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere Osmaniye'ye geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Tekin, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Erdinç Yılmaz ile basına kapalı görüştü. Tekin daha sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından konuşan Bakan Tekin kentte ve deprem bölgesinde yapılan eğitim yatırımlarını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden önceki koşullardan daha iyi koşulları deprem bölgesindeki 11 kentte vatandaşlara sunmak zorunda olduklarını belirten Bakan Tekin, "Kuşkusuz depremin maddi manevi yaraları var. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem derslik açısından yaşadığımız fiziki kayıpları gidermek anlamında yaraları sarmak, hem de psikolojik destek ve eğitim öğretim altyapısının güçlenmesi anlamında yaraları saracak tedbirleri almaya çaba sarf ediyoruz. 11 ilimizde 9 bin 799 dersliğimiz kullanılamaz hale gelmişti. Şu an itibarıyla biz deprem bölgesinin tamamında, 13 bin 321 dersliği eğitim-öğretime almış durumdayız. Planladığımız derslikler bittiğinde 11 ilimizin tamamında yaklaşık olarak bin 553 okulda, 23 bin 860 dersliğimiz bitmiş olacak. Bütün illerimizde, 11 ilin tamamında 6 Şubat'tan önceki derslik sayısının minimum yüzde 15 daha fazlasına ulaşacağız" diye konuştu.

Bakan Tekin, konuşmasının ardından Osmaniye Merkez Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,