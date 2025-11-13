Bakan Tekin'den Şehit Ailelerine Taziye

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan iki askerin Kayseri'de öğretmen olarak görev yapan eşlerini telefonla arayarak, başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Tekin, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın eşi matematik öğretmeni Gülşah Kuran ve Binbaşı Nihat İlgen'in eşi İngilizce öğretmeni Ülkü Öztürk İlgen'i telefonla aradı. Tekin, şehit eşleri Gülşah Kuran ve Ülkü Öztürk İlgen'e taziye dileklerini iletti. Yaşananlar dolayısıyla yaşadıkları üzüntüyü dile getiren Tekin, "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Her zaman sizlerin yanında olacağız" ifadesini kullandı. Tekin, şehit olan tüm askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.