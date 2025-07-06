Bakan Tekin'den, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in bilhassa son iki günkü açıklamaları, artık demokrasiyi özümsemiş bir muhalefet çıkışını değil, doğrudan hukuk dışı ve antidemokratik bir kalkışma imasını temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özel'in son günlerdeki açıklamalarına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in bilhassa son iki günkü açıklamaları, artık demokrasiyi özümsemiş bir muhalefet çıkışını değil, doğrudan hukuk dışı ve antidemokratik bir kalkışma imasını temsil etmektedir. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk demokrasisini hedef alan, sokak çağrısı tehdidi içeren sözler, bu ülkenin geçmişte yaşadığı karanlık senaryoları yeniden devreye sokma hevesidir."

"Bu, hukukun temel sütunlarına dinamit döşeme niyetidir"

Ülkenin rotasını sokakların değil, milletin iradesinin belirlediğini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Sokağı adres göstermek, çözüm arayışından değil, suçluluk psikolojisinden ve koltuğunu koruma telaşından doğar. Türkiye, bu tartışmaları geride bırakmış bir demokrasidir. Sayın Özel'in sergilediği bu dil, demokratik siyaseti özümseyememiş bir dildir. Hatırlayalım: Bu millet 27 Mayıs'ı yaşadı, 12 Eylül'ü gördü, 28 Şubat'ın karanlık raflarında sabırla direndi, 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tankları durdurdu. Şimdi kalkıp da halkın açık iradesiyle defalarca yetki vermiş olduğu Cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar, 'sokakla indiririz' diyerek tehdit edenler, açıkça millete meydan okumaktadır. Bu, siyaset değil; demokrasi düşmanlığıdır. Bu, hukukun temel sütunlarına dinamit döşeme niyetidir."

"Türkiye artık eski Türkiye değildir"

"Özgür Özel, bu aleni yolsuzluk ve rüşvet çarkına sahip çıkarken, tartışmalı kongre sürecine ilişkin kendisini zor durumda bıraktığının da farkında değil sanırım." değerlendirmesinde bulunan Tekin, şöyle devam etti:

"Zira kamuoyu, bu rüşvet ağı ile kongre süreci arasında ilinti kurmuş durumda. Özgür Özel'e, kendi koltuğunu koruma telaşıyla yaptığı bu açıklamaların, davranışların Türkiye'de demokratik toplum düzeninin işleyişine onarılması çok zor yaralar açabileceğini hatırlatmak isterim. Bu tavır, Türk demokrasi tarihi için olduğu gibi CHP açısından da utanç verici bir tavırdır. Beş yıllığına sandığa gidip yasama ve yürütme organını seçen milli iradeye saygısızlıktır, hiçe saymaktır. TBMM'nin iradesine saygısızlıktır ama unutulmasın: Türkiye artık eski Türkiye değildir. Hiç kimse, milletin iradesinden doğmuş bir meşruiyeti, sokak söylemleriyle sorgulamaya kalkmamalıdır. Bu ülke, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eski Türkiye'nin vesayet zincirlerini kırmış, kirli ittifakların, masa başı sokak oyunlarının ve medya destekli algı düzenlerinin tamamını tarihin karanlık sayfalarına atmıştır. Türkiye, sadece hukuk ve demokrasiyle yürür, sadece milletin önünü açtığı yolda ilerler."