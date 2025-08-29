Bakan Tekin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Tekin, mesajında, "Milletimizin istiklal ve istikbal davasında dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin şanlı tarihinin, mücadeleler ve fedakarlıklarla dolu olduğunu belirten Tekin, "30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan zafer, geleceğimizin de temellerini atan bir iradenin ifadesidir. Bu zaferle Türk milleti, kendi kaderine yön verecek kudrette olduğunu, bağımsızlıktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, "Bizler, birlik ve beraberliğimize kasteden nice saldırıya karşı koymuş, sayısız badireyi aşmış bir milletin mensuplarıyız. Dün Dumlupınar'da, bugün eğitimde, bilimde, sanatta, teknolojide ve toplumsal dayanışmada kazandığımız her başarı, aynı ruhun yansımasıdır." açıklamasını yaptı.

Çok zengin ve farklı kültürel kaynaklardan beslenen milletin her ferdinin, ortak bir geçmişe ve yarın idealine sahip olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"30 Ağustos'un gösterdiği istikamet, işte bu ortak idealin izidir. Bu büyük zaferin ardında yüksek bir eğitim, bilinç ve değerler anlayışı vardır. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlık yetkisini aldıktan sonra ilk yaptığı şeylerden biri, Maarif Kongresi'ni toplamak olmuştur çünkü biliyordu ki savaş meydanlarında kazanılan zaferler ancak eğitimle, kültürle, bilimle ve sanatla taçlandırıldığında kalıcı olur.

Bugün, bizler de aynı şuuru taşıyor; gelecek kuşakları tarih bilinciyle, milli ve manevi değerlerle, ahlaki sağlamlıkla ve çağın gereklerine uygun niteliklerle yetiştirmek için çalışıyoruz. Eğitimde demokratikleşmeyi ve fırsat eşitliğini gözeterek her çocuğumuzun potansiyelini gerçekleştirebileceği bir ortam sunmaya gayret ediyoruz."

"Milletin geçmişine olan vefasının gereği"

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, tarihi ve zihinsel sürekliliği gözeten, 30 Ağustos ruhunu yaşatan bir eğitim anlayışı olduğunu aktararak, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını şekillendirecek olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu tarihi ve zihinsel sürekliliği gözeten, 30 Ağustos ruhunu yaşatan bir eğitim anlayışıdır. Bu modelle erdemli, dirençli, adalet duygusu gelişmiş, kendine ve milletine güvenen şahsiyetler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı olarak evlatlarımıza hem geçmişin onurunu hem geleceğin umudunu taşıyan bir eğitim ortamı sunmak için çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken eğitimdeki her adımı bu tarihi bilinçle atıyoruz. Maarif sistemimizin temelinde yer alan 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' birey idealini gerçekleştirmek, bu milletin geçmişine olan vefasının gereğidir.

Bugün dünyanın büyük krizler, adaletsizlikler ve çatışmalarla sarsıldığı bir dönemdeyiz. Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dışı soykırım, bize bir kez daha güçlü ve adil bir devletin ne kadar hayati olduğunu hatırlatmaktadır. Bizler, bağımsızlık mücadelesini bizzat yaşamış bir milletin evlatları olarak mazlumun yanında yer almayı; ahlaki bir görev, tarihi bir vebal kabul ediyoruz.

Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyor, bağımsızlığımıza, birliğimize ve eğitim yoluyla güçlenecek yarınlarımıza olan inancımı kararlılıkla yineliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Nice zaferler, nice başarılar daima milletimizin olsun."