Bakan Tekin'den 24 Kasım Öğretmenler Günü Çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, hafta boyunca öğretmenlerin ziyaret edilmesi çağrısında bulundu.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Öğrenme yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayan, kendi başarı hikayesini bu ülkenin evlatlarının güçlü yarınlarında arayan öğretmenlerimizi, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında 'Hatıran Yeter' mottosundan yola çıkarak yalnız bırakmıyor, birlikte hatırlıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta boyunca tüm vatandaşlarımızı, kendi veya çocuklarının öğretmenlerini ziyaret etmeye davet ediyor, tüm vatandaşlarımıza bu değerli farkındalık çalışmasına verecekleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum."