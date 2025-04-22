Bakan Tekin'den '23 Nisan' mesajı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, büyük bir coşku ve gururla idrak ediyoruz. Hepimizin bayramı kutlu olsun" dedi.

Bakan Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Tekin, "Bugün, milletimizin hür iradesiyle tarih sahnesine attığı en güçlü adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümünü ve dünyada eşi benzeri olmayan bir bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, büyük bir coşku ve gururla idrak ediyoruz. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Bu kutlu gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yarının büyükleri' olarak gördüğü çocuklara duyduğu güvenle bizlere bıraktığı zarif bir mirastır. Yalnızca bir siyasi zaferin değil; aynı zamanda geleceğe duyulan sarsılmaz inancın, çocuklara emanet edilen tertemiz bir yarının simgesidir" dedi.

'HAYAL KURMAKTAN VE ÖĞRENMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYİN'

Ardından çocuklara seslenen Bakan Tekin, "Sizler kalplerinizdeki iyilikle, gözlerinizdeki ışıkla ve düşlerinizdeki renklerle bu güzel ülkenin en kıymetli emanetçilerisiniz. Sizler için inşa ettiğimiz her okul, sadece dört duvardan ibaret değildir. Orası hayallerinizi büyüteceğiniz, tevarüs ettiğimiz değerlerimizle ve bilgiyle kanatlanacağınız bir yuvadır. Bu yuvada her biriniz eşsiz, her biriniz değerli, her biriniz umudumuzsunuz. Geçmişin izinden yürürken geleceğin sorumluluğunu omuzlamanızı iyilikte ve adalette yarışmanızı; bilimi rehber, vicdanı pusula edinmenizi diliyoruz. Bilin ki bizler, sizin daha güzel bir geleceğe ulaşmanız için gece gündüz çalışıyor, mutluluğunuz ve başarınız için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz çünkü bu toprakların yarınları sizlerin kalbinde yeşerecek, ayak izlerinizde şekillenecek. Sizler; çalışkan, merhametli, adaletli, vatanını ve milletini seven bireyler olarak büyüdüğünüzde, ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Hayal kurmaktan, öğrenmekten ve soru sormaktan asla vazgeçmeyin çünkü siz ne kadar güçlü, donanımlı ve iyi insanlar olursanız Türkiye'miz de o kadar güçlü ve güzel bir ülke olacak" ifadelerini kullandı.

'BU ÜLKENİN GELECEĞİ EMİN ELLERDEDİR'

Bir milletin istikbalinin yalnızca yollarla, teknolojiyle, sanayiyle değil; aynı zamanda o milletin çocuklarının kalbinde yeşeren merhametle, adaletle, hakkaniyetle kurulduğunu aktaran Bakan Tekin, "Sizleri sadece bilgiyle değil, iyilikle de donatmak bizim en büyük vazifemizdir. Unutmayın sevgili çocuklar! Sizler aynı zamanda ulusal egemenliğimizin güvencesi, demokrasimizin yarınlarısınız. Siz büyüdükçe adaletin, özgürlüğün, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün kök saldığı ülkemiz daha da güçlenecek. Barış içinde, eşitlik temelinde bir dünya hayali, sizin vicdanlarınızda filizlenecek. Her biriniz, farklılıkların zenginlik sayıldığı bir toplumu yaşatacak, hakkın ve adaletin sesi olacaksınız. Köklü medeniyetimizde çocuk; tertemiz bir emanet, Allah'ın bir nimeti, geleceğin teminatıdır. Biz bu inançla, sizleri sadece bugünün bireyleri değil; yarının öğretmenleri, bilim insanları, sanatçıları, adaletin ve hakkaniyetin temsilcileri kabul ediyoruz. Sizlere baktığımda ülkemizi emanet edeceğimiz sağlam kalpler, açık zihinler görüyorum. Gözünüzdeki ışıltıdan, sesinizdeki heyecandan ve oyunlarınızdaki ciddiyetten anlıyorum ki bu ülkenin geleceği, emin ellerdedir" değerlendirmesinde bulundu.

'KADİM DEĞERLERİ KUŞANMIŞ BİREYLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Mesajının devamında velilere ve öğretmenlere seslenen Tekin, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza duyduğumuz güven, sizlerin emeğiyle anlam buluyor. Onların hayata güvenle bakabilmesi, ancak sevgi dolu ailelerde büyümeleri ve şefkatle donanmış sınıflarda eğitilmeleriyle mümkündür. Hep birlikte çocuklarımız için umutla, inançla ve sabırla çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız; kökleri bu toprakların mayasında, gövdesi kadim medeniyetimizin ahlakında, dalları ise çağın bilgisiyle yeşeren birer çınardır. Onlara vereceğimiz en büyük armağan, yalnızca iyi bir eğitim ve güzel bir gelecek beklentisi değil; onlara sunacağımız asıl miras kim olduklarını, nereden geldiklerini ve neyi temsil ettiklerini bilmeleridir. Bu sebeple bizler, eğitimde yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda bize ait kadim değerleri kuşanmış bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Biliyoruz ki özgür düşünen, hakikatin izini süren, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan çocuklar bu ülkenin en sağlam teminatıdır. Bu özel günde, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli egemenliğimizin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramınız kutlu, yarınlarınız aydınlık olsun."