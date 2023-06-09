Bakan Tekin, Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Altındağ'da Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Altındağ'da Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

Bakan Tekin, önce öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi. Öğretmenlerin öneri ve beklentilerini dinleyen Bakan Tekin, "Başta öğretmenlerimiz olmak üzere eğitim ailemizin bütün paydaşlarıyla sık sık bir araya geleceğiz. Bir aile ortamı havasında yapacağımız istişarelerle eğitimi hep birlikte yöneteceğiz inşallah" dedi.

Daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin, ardından okula ait tarihi kütüphaneyi ve TBMM'nin ilk üyelerinin kullandığı hesap makinesini inceledi.

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