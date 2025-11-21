Bakan Tekin: Çocukların eğitim aldığı işletmeleri sürekli denetliyoruz (3)

'DEVRİM NİTELİĞİNDE İŞLER YAPILDI'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin'deki ziyaretlerin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ve ilçe milli eğitim müdürleri de katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, eğitim-öğretim yatırımları açısından devrim niteliğinde işlerin yapıldığını ifade ederek, "Dün biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Eğitim Bakanlığımızın ve bizimle birlikte çalıştığımız Yükseköğretim Kurumu, Üniversiteler, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Merkezi ÖSYM ve Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nun bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu'nda komisyon üyesi çok değerli milletvekillerimizle çok uzun bir mesainin sonunda tartıştık. Bu faslı açma sebebim şu. Orada görüşleriyle, önerileriyle, yorumlarıyla bize ufuk açan milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Biz de bu vesileyle yapmak istediklerimizi ve yaptıklarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile paylaşmış olduk Plan Bütçe Komisyonu'nda. Bütçemiz eğitim öğretim ailemize, ülkemize, milletimize hayırlı olsun. İnşallah aralık ayının ilk yarısında da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe takviminin bize sunulduğu günde bütçemizi Genel Kurul'da da sunup onaylanmasını ardından da faaliyetlerimize devam etmemizi heyecanla bekliyoruz. Ben tekrar başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu tarihten itibaren eğitim-öğretim yatırımları açısından baktığımızda gerçekten devrim niteliğinde işler yapıldı, yapılmaya da devam devam ediyor" dedi.

'DERSLİK SAYIMIZ EN AZ 3 KAT ARTMIŞ DURUMDA'

Derslik sayısının 2002-2003 eğitim-öğretim yılına oranla en az 3 kat arttığını aktaran Bakan Tekin, "Türkiye'de bütün göstergeler açısından derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, teknolojik altyapı, fiziki altyapı, hangi parametre açısından değerlendirirsek, o günkü altyapının en az iki katı fazla altyapıya kavuşturulmuş oldu ülkemiz. 2002'den itibaren, 2003 ile başlayan bütün bütçe takvimlerimizde Milli Eğitim Bakanlığı hep birinci sırada yer aldı. Bu bir yanıyla benim biraz önce söylediğim demokratikleşme göstergeleri açısından ülkemizi farklı bir statüye kavuşturdu, hem de eğitim öğretim altyapımız gerçekten çok güçlendi. O gün sahip olduğumuz derslik sayısının iki katından daha fazla dersliğimiz var şu anda. Yaklaşık olarak 360 bin civarında dersliğimiz vardı, 2002-2003 eğitim öğretim yılında. Türkiye genelinde ekonomik ömrünü tamamlayanlar, yıkılanlar, depremde yıkılanlar gibi düşündüğümüzde, hemen hemen yarısı kadar bir derslik 2002 öncesinden kalmış oluyor. Dolayısıyla bugün sahip olduğumuz 750 bin dersliğe baktığımızda, derslik sayımız 200 bin olduğunu kabul edersek, en az 3 kat artmış durumda. Aynı göstergeler personel, öğretmen sayısı açısından da geçerli. O gün öğretmen başına düşen öğrenci sayımız, bulunduğu nokta, ülkemizin sıralaması açısından baktığımızda bugünkü ile kıyas bile kabul etmez bir noktadayız. Tabii bunlar bir taraftan uluslararası göstergeler açısından Türkiye'yi eğitim öğretim istatistikleri açısından farklı noktalara taşıyor" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI ETKİNLİKLERLE GEÇİRECEĞİZ'

Önümüzdeki hafta boyunca farkındalık etkinlikleri düzenleneceğini belirten Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Biz bakanlık olarak önümüzdeki haftayı toplumun tamamında öğretmenler ve öğretmen arkadaşlarımızın sorumluluklarını paylaşma noktasında bir farkındalık oluşturabilecek etkinliklerle geçirmek istiyoruz, bu yıl biraz daha farklı toplumsal tabana yayılması anlamında. Ben bütün velilerimizden öğretmen arkadaşlarımızın yerlerine kendilerini koymalarını, empati yapmalarını, bu hafta öğretmen arkadaşlarımızın bu anlamda kendileriyle bu güzel günü paylaşmalarını arzu ediyorum. Siyasetçilerimiz, bürokratlarımız, herkese hem ebeveyni oldukları çocuklarının öğretmenlerini, hem de kendisinin öğretmenlerini hatırlamalarını, ahde vefa anlamında hal hatır sormalarını arzu ediyoruz. 'Hatıran yeter' diye bir mottoyla bütün herkesi bu anlamda bir toplumsal duyarlılık sergilemeye de davet ediyoruz. Önümüzdeki hafta bir dizi etkinliğimiz olacak. 24 Kasım sabahı günün erken saatlerinde Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmen arkadaşlarımızla Anıtkabir ziyaretiyle başlayacağız. Ardından farklı etkinliklerle devam edecek. Aynı etkinlikleri illerde valiliklerimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüklerimiz yapıyorlar. Ama ben buradan sizin vasıtanızla herkese 'Gelin önümüzdeki hafta öğretmenlerimizi bulalım, gidelim ellerini öpelim, hal hatır soralım. Bu güzel günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirelim' diyorum. Herkesi de bu anlamda sorumluluk almaya, çağrımıza icabet etmeye ve hakkı ödenemez dediğimiz öğretmenlere en azından bugün dahi olsa gidip bir hal hatır sormaya davet ediyorum herkesi."

Salih KESKİN/MARDİN,